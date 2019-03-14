"Валенсия" Черышева на последних секундах лишила "Краснодар" четвертьфинала ЛЕ

В ответном матче российскому клубу нужно было обязательно одерживать победу, но "быки" её упустили.

Первый матч "Валенсии" и "Краснодара", проходивший в Испании, завершился со счётом 2:1 в пользу "летучих мышей". Это оставляло для русских "быков" хорошие шансы: дома можно было выиграть с минимальным счётом 1:0 и проходить в следующий раунд.

Однако забить "Валенсии" — не такая простая задача. В чемпионате Испании меньше команды Дениса Черышева пропускает только мадридский "Атлетико". Несмотря на то, что в Валенсии "Краснодар" сумел распечатать ворота противника, на домашнем стадионе сделать это не получалось 80 с лишним минут. Справедливости ради, и "Валенсия" явных голевых моментов не имела. Черышев был активен, но не очень продуктивен.

84 минуты на табло горели нули. А потом на сцену вышел Магомед-Шапи Сулейманов.

19-летний воспитанник клуба — король выходов на замену. Он регулярно появляется в концовках матчей и решает их исходы. Причем когда Сулейманова выпустили в основе, он ничего показать не сумел. А вот выход на замену...В Краснодаре последние минуты матчей уже называют Шапи-тайм.

Джокер Мурада Мусаева сработал в 1/16 финала Лиги Европы, когда юный футболист забил мяч "Байеру" после выхода на замену, и тренер снова выпустил его в надежде на спасение. И Шапи не подвёл. Сулейманов мастерски убрал Дениса Черышева и с угла штрафной площади левой ногой зарядил в дальний угол. У голкипера не было шансов отразить этот восхитительный удар. 1:0 в пользу "Краснодара"! Оставалось всего пять минут основного времени.

В оставшиеся минуты "Валенсия" рванула отыгрываться, но под гудение обезумевших 35 тысяч болельщиков "Краснодара" испанцам было сложно что-то сделать. Однако гол всё же случился. Вышедший на замену Гонсало Гедеш ложным движением во время обработки мяча убрал того самого Магомеда-Шапи Сулейманова, и точно пробил в ближний угол.

1:1 — а на секундомере оставалось каких-то 30 секунд до финального свистка...В оставшиеся мгновения "Краснодар", конечно, рванул вперёд, но было уже слишком поздно.

Финальный счёт матча — 1:1, а общий счёт противостояния — 3:2 в пользу "Валенсии", которая делает себе подарок на столетний юбилей в виде прохода в четвертьфинал Лиги Европы. А "Краснодар" так и не может победить в 2019 году. Теперь у него для этого есть только Чемпионат России.

Лига Европы, 1/8 финала.

Ответный матч.

"Краснодар" — "Валенсия" — 1:1 (по сумме двух матчей — 2:3).

Голы: Сулейманов 85' (1:0), Гедеш 90+3' (1:1).