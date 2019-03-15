"Зенит" проиграл "Вильярреалу" и выбыл из Лиги Европы

Команда Сергея Семака вслед за "Краснодаром" выбывает из дальнейшей борьбы в Лиге Европы, уступив испанцам со счётом 1:2.

Первый матч 1/8 финала, который проходил в Санкт-Петербурге, сине-бело-голубые проиграли со счётом 1:3. В ответном противостоянии команде Сергея Семака нужно было творить чудо на поле и обходить аутсайдера чемпионата Испании. И по первым минутам матча во многом благодаря действиям Сердара Азмуна казалось, что "Зениту" это по силам.

Однако реализация подвела петербуржцев. Как говорится, "не забиваешь ты — забьют тебе". Так Жерар Морено на 29-й минуте вывел "Вильярреал" вперёд.

А во втором тайме Карлос Бакка увеличил преимущество — 2:0.

"Зенит" на руку сопернику ещё и лишился своего вратаря Андрея Лунёва из-за травмы, которого заменил Михаил Кержаков. В компенсированное арбитром время Бранислав Иванович отыграл один мяч, но чуда не произошло... По сумме двух матчей счёт 5:2 в пользу "Вильярреала", который и проходит дальше.

Ранее из Лиги Европы выбыл и "Краснодар" из-за пропущенного гола на последних секундах матча.

Лига Европы. 1/8 финала.

Ответный матч.

"Вильярреал" — "Зенит" — 2:1.

Голы: Морено (29', 1:0), Бакка (47', 2:0), Иванович (90+1', 2:1).

Счёт по сумме двух встреч: 5:2.