Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" одержать волевую победу над "Детройтом"

В очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" в выездном матче победила "Детройт Ред Уингз" — 5:4. Форвард "молний" Никита Кучеров набрал в матче 4 (2+2) очка. К середине второго периода "Тампа" проигрывала 0:3. Начало камбэку положил нападающий "молний" Стивен Стэмкос. Вторую шайбу на старте третьего периода забросил Брэйден Пойнт. Семью минутами позже Никита Кучеров реализовал большинство для "Тампы", сравняв счёт в матче.

And to think Kuch was just getting started with this one.#TBLvsDET | #GoBolts pic.twitter.com/OzRskhUmJC — x - Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 15 марта 2019 г.

Через 30 секунд Тайлер Джонсон вывел "молнии" вперёд — 3:4. За три минуты до конца основного времени Кучеров оформил дубль, положив пятую шайбу в ворота "красных крыльев".

"Тампа" со 112 очками возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. Никита Кучеров лидирует в гонке бомбардиров, имея в своём активе 115 (35+80) очков. У идущего вторым Коннора Макдэвида из "Эдмонтона" 100 (34+66) баллов за результативность.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Детройт Ред Уингз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:5 (2:0, 1:1, 1:4)