Лиана Джоджуа — о контракте с UFC: Пока рано думать о титульных боях

Чемпионка Fight Nights Global в легчайшем весе (61,2 кг) Лиана Джоджуа заключила контракт с организацией UFC. Соглашение с ведущей промоутерской компанией рассчитано на четыре боя.

23-летняя Лиана Джоджуа (7-2-0) дебютировала в смешанных единоборствах в 2015 году, спустя два года заключив контракт с FNG. В промоушене Камила Гаджиева Джоджуа провела два победных поединка, включая титульное пятираундовое сражение против сильнейшей на планете самбистки Марины Мохнаткиной.

В Fight Nights Global планировали провести реванш между Лианой и Мариной, но совсем недавно стало известно, что Мохнаткина продолжит карьеру в компании Bellator, а Джоджуа также отправляется за океан, но уже в сильнейший на планете промоушен UFC.

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В интервью Лайфу Волчица рассказала о подробностях проведённых переговоров с организацией Дэйна Уайта.

— Лиана, расскажи, пожалуйста, долго ли длились переговоры с UFC?

— Переговоры велись долго, около месяца. Контракт меня полностью устраивает, в том числе и с финансовой стороны. Не могу сказать, что у меня был плохой контракт с Fight Nights Global, но надо понимать, что UFC — это лучшая в мире лига, и условия там, конечно, лучше. Однако скажу, что для российского промоушена у FNG были очень хорошие условия.

Мой контракт рассчитан на четыре боя, но говорить о том, как быстро я стану претенденткой на чемпионский пояс, думаю, ещё рано. Всё будет зависеть от того, с кем я буду драться, как я буду проводить эти бои. Только потом можно будет говорить о том, стану я претенденткой или нет…

Рано думать и о титульных боях. Мне следует провести сначала один-два боя, а потом заглядывать вперёд. Возможно такое, что я проведу несколько поединков против топов, очень ярко себя проявлю и стану претендентом. А может случиться и так, что соперницы будут без имени и я проявлю себя не очень ярко.

— Кого бы ты могла выделить из своих потенциальных соперниц?

— Наверное, это тот случай, когда дивизион полностью сформирован, каждая девушка очень интересна. У меня в планах выступать в весовой категории не только до 61,2 кг, но и до 56,7 кг. Буду заглядывать сразу на два дивизиона, поэтому каких-то девушек я не выделяю. В UFC много соперниц, есть с кем подраться. Там нет случайных, туда попадают не просто так. Как и я попала в UFC не просто так. Я для них такая же угроза!

— Когда состоится твой дебют в UFC, уже понятно?

— По поводу сроков дебюта у меня пока нет никакой информации. Могу только сказать, что на подготовку мне потребуется два-три месяца. Плюс многое будет зависеть от визы и от того, как быстро я смогу её открыть. В принципе, через пару месяцев я буду полностью готова драться!