UFC London: получит ли Сафаров $50 000 за "бой вечера"?

Промоутерская компания UFC возвращается на европейский континент. Уже в эту субботу, 16 марта, жители и гости Лондона смогут воочию увидеть выступления одних из сильнейших бойцов планеты, включая поединок местной звезды Даррена Тилла и топового американца Хорхе Масвидалла. Также на легендарной "02 Арене" постарается показать себя во всей красе и российский полутяжеловес Сапарбек Сафаров.

26-летний уроженец Ливерпуля Даррен Тилл (17-1-1) достиг статуса звезды организации UFC 21 октября 2017 года. В тот счастливый для себя вечер британец по прозвищу Горилла буквально стёр в порошок самого Дональда Серроне (технический нокаут в первом раунде). Победа над Ковбоем позволила Тиллу впервые в своей карьере возглавить ивент UFC, на котором Даррен встретился с экс-претендентом на титул чемпиона Стивеном Томпсоном. Поединок двух ярких ударников не превратился в салют на заводе пиротехники, и в достаточно унылом противостоянии сильнее оказался англичанин. Этого было достаточно для того, чтобы выдать Горилле аванс и позволить выйти на поединок с чемпионом. Но Тилл, к своему сожалению, не был готов к войне с Тайроном Вудли, проиграв досрочно. Это поражение оказалось первым в карьере Даррена.

Хорхе Масвидалл (32-13-0) — опытнейший американский боец, хорошо знакомый российским поклонникам смешанных единоборств по встрече с Рустамом Хабиловым. Случилось это в уже далёком 2013 году на одной из военных баз в Кентукки. Несмотря на поддержку американских солдат, Хорхе не смог ничего противопоставить атакующей мощи дагестанского Тигра, он был признан побежденным единогласным решением судей. В одном из эпизодов Хабилов был очень близок к победе ярким нокаутом, точно попав по противнику хлёсткой "вертушкой"… После боя с россиянином Масвидалл провёл целых 12 поединков преимущественно с топовыми бойцами UFC, включая Эла Яквинту, Бенсона Хендерсона, Лоренца Ларкина, Дональда Серроне. Два крайних выступления 34-летнего бойца из Майами сложились неудачно: Хорхе проиграл (решениями судей) Дэмиану Майе и Стивену Томпсону.

И для Тилла, и для Масвидалла жизненно необходимо выиграть в эту субботу в Лондоне. Поражение для каждого из них станет сильнейшим ударом по репутации, статусу и самое главное — титульным перспективам. На первый взгляд может показаться, что мотивации больше у молодого и голодного британца, но возрастной американец все же ещё не сказал своего последнего слова в "восьмиугольнике" и наверняка грезит титульным сражением.

В соглавном событии вечера идущий на винстрике из шести поединков Леон Эдвардс из Англии померится силами с угрюмым исландцем Гуннаром Нельсоном.

Леон Эдвардс (16-3-0) из 10 поединков под сводами UFC проиграл только в двух, включая сражение с действующим чемпионом Камару Усманом. Среди поверженных Леоном такие имена, как Альберт Туменов и Дональд Серроне.

Гуннар Нельсон (17-3-1), как и его будущий противник, имеет в своём активе победу над российским бойцом Альбертом Туменовым, но Гунни также побеждал и другого россиянина — Омари Ахмедова. В крайнем выступлении друг Конора МакГрегора выиграл болевым приёмом у Алекса Оливейры.

Из других противостояний турнира UFC Fight Night 147 отметим возвращение в клетку перспективного полутяжа Волкана Оздемира (15-3-0). Швейцарский боец с турецкими корнями стал сенсацией 2017 года, проведя в тот период три победных поединка в UFC с элитными соперниками: Овинсом Сент-Прю, Мишей Циркуновым и Джими Манувой.

Феноменальный результат позволил Волкану в 2018 году выйти на титульный поединок с чемпионом Даниэля Кормье, но на этот раз всё обошлось без сенсаций — Оздемир был деклассирован DC во втором раунде. Неудачной оказалась для швейцарца и следующая вылазка в "восьмиугольник": Энтони Смит разделался с экс-возмутителем спокойствия за четыре с небольшим минуты…

На этот раз противником Волкана станет 29-летний непобеждённый американец Доминик Райс (10-0-0). В UFC Разрушитель провёл четыре поединка, выиграв в стартовых трёх досрочными победами в первом раунде. В крайнем бою против опытного Овинса Сент-Прю Доминик провёл в клетке все три раунда, одержав победу единогласным решением судей.

После более чем годичного перерыва в октагон вернётся яркий нокаутер из Махачкалы Сапарбек Сафаров (8-2-0). Дагестанец провёл в UFC два поединка, но, к сожалению, уступил в обоих досрочно. Сафаров обладает прекрасной школой бокса и неуступчивым характером, главное его слабое место — силовая выносливость.

Для Сапарбека крайне важно не проиграть, ведь поражение со стопроцентной вероятностью будет стоить россиянину места под солнцем UFC. Соперником Сафарова на этот раз станет дебютант организации Николае Негумереану. Румын имеет статус непобеждённого бойца, но другой немаловажный его статус — Николае бескомпромиссный, яркий финишёр.

Сложно предсказать, какой поединок по итогам всего лондонского ивента станет "боем вечера", но, судя по стилю Сафарова и Негумереану, именно эти двое — главные претенденты на получение бонуса в размере $50 000.