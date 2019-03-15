Бышовец: В 1/4 Лиги Европы у "Зенита" и "Краснодара" не было бы перспектив

Бывший тренер "Зенита", а ныне эксперт Анатолий Бышовец в разговоре с Лайфом подвёл итоги выступления наших команд в Лиге Европы.

— Анатолий Фёдорович, как вам игра "Краснодара" в ответном матче с "Валенсией"?

— То, что "Краснодару" не удалось добиться победы, конечно, печально. Команда сделала практически всё от них зависящее. В концовке встречи игроки, правда, посчитали, что вопрос уже решён. Трудно было представить, что не хватит каких-то 30 секунд. Правильно были выбраны тактика и организация игры. К футболистам претензий нет, их самоотдача оставила самое хорошее впечатление. Это одна из лучших игр, которую "Краснодар" провёл в Лиге Европы.

— Согласитесь, что подобного нельзя сказать о "Зените"?

— Диаметрально противоположным получился матч "Зенита". Показалось, что неправильно был сформирован настрой на эту игру. У футболистов с первой до последней минуты не было уверенности, что они смогут добиться победы. Пропущенные голы, что в первом, что во втором матче, говорят о проблемах в организации игры и структуре команды.

— Не показалось, что команда больше думала о предстоящей встрече со "Спартаком", чем о выживании в Лиге Европы?

— Возможно, у них не получилось рационально распределить нагрузку в сложившейся ситуации. Однако предстоящий матч со "Спартаком" не снимает ответственности за результат в матче Лиги Европы.

— 1/8 финала Лиги Европы — предел для наших команд?

— Перспектив, конечно, в четверть- и полуфиналах у наших команд практически не было бы. Это даже несмотря на то, что "Краснодар" выглядел конкурентоспособным. Первая команда в нашем чемпионате, наш лидер, проигрывает одному из последних клубов Испании! Это о многом говорит.

Оба наших клуба вылетели из Лиги Европы, но жаль только "Краснодар"