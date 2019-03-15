"Барселона" сыграет с МЮ в 1/4 финала Лиги чемпионов

В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Аякс" (Нидерланды) сыграет с "Ювентусом" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) будет противостоять "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) встретится с "Манчестер Сити" (Англия), а "Барселона" (Испания) — с "Манчестер Юнайтед" (Англия).
😍 The quarter-final draw 😍— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 15 марта 2019 г.
🤔 Most exciting tie? #UCLdraw pic.twitter.com/bpkwkVKvdH
В полуфинале встретятся победители следующих пар:
- "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"/"Аякс" — "Ювентус"
- "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"/"Ливерпуль" — "Порту".
🏆 Сетка плей-офф до самого финала! 😍😍😍— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.
Что скажете?#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/7LWAulGd7n
Отметим, первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.
Следом также состоится жеребьёвка Лиги Европы.
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