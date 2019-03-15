"Барселона" сыграет с МЮ в 1/4 финала Лиги чемпионов

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"Барселона" сыграет с МЮ в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Фото: © twitter.com/@ChampionsLeague

В швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка, по результатам которой определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов.

В 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА "Аякс" (Нидерланды) сыграет с "Ювентусом" (Италия), "Ливерпуль" (Англия) будет противостоять "Порту" (Португалия), "Тоттенхэм Хотспур" (Англия) встретится с "Манчестер Сити" (Англия), а "Барселона" (Испания) — с "Манчестер Юнайтед" (Англия).

В полуфинале встретятся победители следующих пар:

  • "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити"/"Аякс" — "Ювентус"
  • "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"/"Ливерпуль" — "Порту".

Отметим, первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9 и 10 апреля, ответные — 16 и 17 апреля.

Следом также состоится жеребьёвка Лиги Европы.

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