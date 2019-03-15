"Челси" и "Арсенал" узнали своих соперников в четвертьфинале Лиги Европы

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"Челси" и "Арсенал" узнали своих соперников в четвертьфинале Лиги Европы

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Фото: © twitter.com/@ChelseaFC

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка, где определились все пары 1/4 финала Лиги Европы.

Определились пары четвертьфиналистов Лиги Европы УЕФА: "Наполи" (Италия) сыграет с лондонским "Арсеналом", "Бенфика" (Португалия) — с немецким "Айнтрахтом", пражская "Славия" встретится с "Челси" (Англия), а также нас ждёт испанское противостояние "Вильярреал" — "Валенсия".

Отметим, что первые матчи 1/4 финала ЛЕ запланированы на 11 апреля, ответные состоятся 18 апреля.

Стала известна также вся сетка турнира.

Ранее состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА.

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