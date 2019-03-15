"Челси" и "Арсенал" узнали своих соперников в четвертьфинале Лиги Европы

Определились пары четвертьфиналистов Лиги Европы УЕФА: "Наполи" (Италия) сыграет с лондонским "Арсеналом", "Бенфика" (Португалия) — с немецким "Айнтрахтом", пражская "Славия" встретится с "Челси" (Англия), а также нас ждёт испанское противостояние "Вильярреал" — "Валенсия".
Четвертьфинальные пары Лиги Европы! 🔥🔥🔥— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.
Как вам #жеребьевкаЛЕ? pic.twitter.com/F26RrhyPBQ
Отметим, что первые матчи 1/4 финала ЛЕ запланированы на 11 апреля, ответные состоятся 18 апреля.
Стала известна также вся сетка турнира.
🏆 Сетка плей-офф вплоть до финала Лиги Европы!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 марта 2019 г.
Кто встретится 29 мая в Баку?#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/YvDXL7mn67
Ранее состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА.
Оба наших клуба вылетели из Лиги Европы, но жаль только "Краснодар"
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