Паралимпийский комитет России восстановлен в правах

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Паралимпийский комитет России восстановлен в правах

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Международный паралимпийский комитет заявил, что с сегодняшнего дня Паралимпийский комитет России восстановлен в правах. В заявлении отмечается, что данное решение будет носить условный характер в ближайшие три года. Однако это никак не помешает паралимпийцам из России выступать под своим флагом.

— ПКР для восстановления в правах выполнил все условия за исключением одного. Российская сторона отказалась признавать данные из доклада Макларена,цитирует сайт федерации президента МПК Эндрю Парсонс.

Отметим, что российская сторона также должна будет выплатить МПК $500 000 в течение последующих трёх лет.

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