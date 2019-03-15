Международный паралимпийский комитет заявил, что с сегодняшнего дня Паралимпийский комитет России восстановлен в правах. В заявлении отмечается, что данное решение будет носить условный характер в ближайшие три года. Однако это никак не помешает паралимпийцам из России выступать под своим флагом.

— ПКР для восстановления в правах выполнил все условия за исключением одного. Российская сторона отказалась признавать данные из доклада Макларена, — цитирует сайт федерации президента МПК Эндрю Парсонс.

Отметим, что российская сторона также должна будет выплатить МПК $500 000 в течение последующих трёх лет.