СКА разгромил "Локомотив" в Кубке Гагарина

Армейцы одержали вторую победу в четвертьфинальной серии, отправив в ворота ярославцев шесть шайб.

СКА в Санкт-Петербурге во втором матче 1/4 плей-офф Кубка Гагарина крупно переиграл ярославский "Локомотив" — 6:1. Армейцы на 14-й минуте вышли вперёд — отличился Михаил Мальцев. Артур Каюмов через две минуты восстановил равенство в счёте, разыграв численное преимущество "Локомотива".

В дальнейшем забивал только СКА. Никита Гусев на седьмой минуте второго периода вывел армейцев вперёд — 2:1.

Подвёл "Локомотив" Брэндон Козун, получивший штраф (5+20) за удар коленом, и армейцы с удовольствием этим воспользовались. С интервалом в минуту Бывальцев и Коскиранта сделали счёт комфортным для СКА — 4:1.

В третьем периоде Павел Дацюк в большинстве довёл счёт до крупного — 5:1.

Точку в матче поставил Виктор Тихонов — 6:1. СКА одерживает вторую победу над "Локомотивом" и ведёт в серии (2-0).

Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф

СКА (Санкт-Петербург) — "Локомотив" (Ярославль) — 6:1 (в серии 2-0)