СКА разгромил "Локомотив" в Кубке Гагарина

СКА в Санкт-Петербурге во втором матче 1/4 плей-офф Кубка Гагарина крупно переиграл ярославский "Локомотив" — 6:1. Армейцы на 14-й минуте вышли вперёд — отличился Михаил Мальцев. Артур Каюмов через две минуты восстановил равенство в счёте, разыграв численное преимущество "Локомотива".
В дальнейшем забивал только СКА. Никита Гусев на седьмой минуте второго периода вывел армейцев вперёд — 2:1.
🤭😙👋#СКАЛОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/JljKl2j6LB— КХЛ (@khl) 15 марта 2019 г.
Подвёл "Локомотив" Брэндон Козун, получивший штраф (5+20) за удар коленом, и армейцы с удовольствием этим воспользовались. С интервалом в минуту Бывальцев и Коскиранта сделали счёт комфортным для СКА — 4:1.
Камера из ворот хороша. #СКАЛОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/CUftMIryX9— КХЛ (@khl) 15 марта 2019 г.
В третьем периоде Павел Дацюк в большинстве довёл счёт до крупного — 5:1.
Пятую кладет Павел @Datsyuk13. #СКАЛОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/rG7r2wp5qP— КХЛ (@khl) 15 марта 2019 г.
Точку в матче поставил Виктор Тихонов — 6:1. СКА одерживает вторую победу над "Локомотивом" и ведёт в серии (2-0).
Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф
СКА (Санкт-Петербург) — "Локомотив" (Ярославль) — 6:1 (в серии 2-0)
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