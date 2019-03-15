ЦСКА в овертайме проиграл "Динамо" в Кубке Гагарина

ЦСКА во втором матче серии 1/4 Кубка Гагарина на своём льду с минимальным счётом уступил московскому "Динамо" — 0:1. Единственную шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий бело-голубых Владимир Брюквин.
3600 секунд хоккея в основное время: ничего— КХЛ (@khl) 15 марта 2019 г.
35 секунд хоккея в овертайме: это 👇#КубокГагарина pic.twitter.com/7u7fnGTLll
Таким образом "Динамо" сравняло счёт в серии (1-1). Противостояние продолжится в воскресенье, 17 марта. Команды сыграют следующие два матча в Петровском парке, на домашней арене динамовцев.
Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф
ЦСКА (Москва) — "Динамо" (Москва) — 0:1 ОТ (счёт в серии 1-1)
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