ЦСКА в овертайме проиграл "Динамо" в Кубке Гагарина

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ЦСКА в овертайме проиграл "Динамо" в Кубке Гагарина

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Фото: пресс-служба КХЛ

Шайба Владимира Брюквина на первой минуте овертайма помогла динамовцам сравнять счёт в серии.

ЦСКА во втором матче серии 1/4 Кубка Гагарина на своём льду с минимальным счётом уступил московскому "Динамо" — 0:1. Единственную шайбу на первой минуте овертайма забросил нападающий бело-голубых Владимир Брюквин.

Таким образом "Динамо" сравняло счёт в серии (1-1). Противостояние продолжится в воскресенье, 17 марта. Команды сыграют следующие два матча в Петровском парке, на домашней арене динамовцев.

Кубок Гагарина. 1/4 плей-офф

ЦСКА (Москва) — "Динамо" (Москва) — 0:1 ОТ (счёт в серии 1-1)

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