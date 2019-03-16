"Динамо" проиграло "Оренбургу" и приблизилось к аутсайдерам РПЛ

Оренбуржцы во втором тайме остались без главного тренера, которого удалил судья, но это не помешало им одержать победу.

Московское "Динамо" уступило на выезде "Оренбургу" в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1. Автором единственного гола в этой встрече стал сербский нападающий Джордже Деспотович.

Отметим, что во втором тайме "Оренбург" остался без своего главного тренера. Судья удалил со скамейки Владимира Федотова из-за его бурной реакции на неназначенный пенальти.

Таким образом команда Дмитрия Хохлова уезжает из Оренбурга без очков. Бело-голубые также опускаются на 12-е место в турнирной таблице чемпионата страны. А вот "Оренбург" с 26 очками располагается на 7-м месте.

РПЛ. 20-й тур.

"Оренбург" — "Динамо" — 1:0.

Голы: Деспотович (52', 1:0).