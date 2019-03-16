Гол Марио Фернандеса помог ЦСКА победить "Урал"

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Гол Марио Фернандеса помог ЦСКА победить "Урал"

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Московские армейцы победили на "Екатеринбург- арене", обыграв местный клуб с минимальным преимуществом.

Московский ЦСКА победил "Урал" в Екатеринбурге благодаря голу защитника Марио Фернандеса. Бразилец с российским паспортом отличился на 75-й минуте встречи с передачи Ивана Облякова.

Теперь армейцы поднимаются на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками. Правда, их ближайший преследователь — "Краснодар" — свой матч в этом туре проведёт только завтра.

"Урал" продолжает числиться в аутсайдерах. Команда Дмитрия Парфёнова занимает 13-е место с 23 очками.

Ранее столичное "Динамо" проиграло "Оренбургу".

РПЛ. 20-й тур.

"Урал" — ЦСКА — 0:1.

Голы: Фернандес (75, 0:1).

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