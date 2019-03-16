"Барыс" нанёс первое поражение "Авангарду" в Кубке Гагарина

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"Барыс" нанёс первое поражение "Авангарду" в Кубке Гагарина

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Фото: КХЛ

Дубль Дастина Бойда помог астанчанам переиграть омичей во втором домашнем матче четвертьфинальной серии.

Казахстанский "Барыс" на своей площадке во втором матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина переиграл омский "Авангард" со счётом 4:2. У победителей дублем отметился нападающий Дастин Бойд.

По одной шайбе у "Барыса" также забросили Блэкер Джесси и Брэндон Боченски. У "Авангарда" отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.

Это первое поражение омичей в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

В параллельном матче "Автомобилист" взял реванш у "Салавата Юлаева" — 2:0. В первом периоде Георгий Белоусов реализовал численное преимущество екатеринбуржцев.

Во второй 20-минутке Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева установил окончательный счёт в матче.

Кубок Гагарина. 1/4 финала плей-офф

"Барыс" — "Авангард" — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), в серии — 1-1

"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), в серии — 1-1

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