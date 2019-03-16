"Барыс" нанёс первое поражение "Авангарду" в Кубке Гагарина

Казахстанский "Барыс" на своей площадке во втором матче 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина переиграл омский "Авангард" со счётом 4:2. У победителей дублем отметился нападающий Дастин Бойд.
Между первой и второй перерывчик 4.5 минуты. Бойд, 2:0! #БАРАВГ | #КубокГагарина pic.twitter.com/2Q2OLAMu8k— КХЛ (@khl) 16 марта 2019 г.
По одной шайбе у "Барыса" также забросили Блэкер Джесси и Брэндон Боченски. У "Авангарда" отличились Сергей Шумаков и Коди Франсон.
Это первое поражение омичей в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
В параллельном матче "Автомобилист" взял реванш у "Салавата Юлаева" — 2:0. В первом периоде Георгий Белоусов реализовал численное преимущество екатеринбуржцев.
После 10 сезонов в КХЛ Георгий Белоусов забивает свой первый гол в плей-офф! #АВТСЮЛ | #КубокГагарина pic.twitter.com/wSLsH4Qs4Q— КХЛ (@khl) 16 марта 2019 г.
Во второй 20-минутке Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева установил окончательный счёт в матче.
Голышев просто машина!#АВТСЮЛ | #КубокГагарина pic.twitter.com/KDirntFyJG— КХЛ (@khl) 16 марта 2019 г.
Кубок Гагарина. 1/4 финала плей-офф
"Барыс" — "Авангард" — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2), в серии — 1-1
"Автомобилист" — "Салават Юлаев" — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0), в серии — 1-1
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