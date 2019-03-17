Англия в шоке. Хорхе Масвидаль нокаутировал восходящую звезду из Ливерпуля

В ночь на воскресенье в Лондоне прошёл турнир UFC Fight Night 147, главным событием которого стал поединок в полусреднем весе между топовыми бойцами Дарреном Тиллом и Хорхе Масвидалем.

В андеркарде ивента в Англии свой третий поединок в "восьмиугольнике" провёл зрелищный российский ударник Сапарбек Сафаров. Две предыдущие вылазки в клетку UFC оказались для махачкалинца неудачными: Сафаров уступил досрочно Джану Вилланте и Тайсону Педро. Но в обоих сражениях Сапарбек бился как лев, завоевав симпатии публики.

На этот раз противником дагестанского бойца стал дебютант UFC Никола Негумереану. Представитель Румынии являлся настоящей "тёмной лошадкой" в этом поединке. Никола до встречи с Сафаровым провёл в ММА девять поединков, преимущественно в местных организациях. Все девять выступлений румын завершил со стопроцентным результатом, более того, ни один из этих поединков не продлился дольше второго раунда.

Как оказалось, уровень российского и румынского ММА значительно разнится. Сапарбек оказался на голову сильнее своего восточноевропейского оппонента. Несмотря на то что Сафарову не удалось завершить бой досрочно, преимущество на протяжении 15 минут схватки было подавляющим. Махачкалинец сумел отстоять своё право быть в UFC, и наверняка матчмейкеры организации совсем скоро предложат бойцу очень интересного оппонента.

Настоящим шоком для британских поклонников смешанных единоборств в этот вечер стал итог поединка с участием их любимца — Даррена Тилла. 26-летний англичанин значился фаворитом в поединке против Хорхе Масвидаля, но американец удивил…

Первый раунд Горилла из Ливерпуля прессинговал Хорхе, полностью контролируя ход боя. Тилл был предпочтительно в стойке, несколько раз за раунд попав по сопернику серией боковых ударов. Но Масвидаль выстоял…

Во втором раунде ситуация изменилась коренным образом. Даррен попросту стал менее активен, отдав инициативу в руки противника. Почуяв, что британец "затормозился", Масвидаль стал чаще выбрасывать удары руками. Тилл всем видом пытался демонстрировать, что не чувствует этих ударов, но всё же в одном из эпизодов пропустил чудовищной силы левый хук. Хозяин клетки упал как подкошенный, пропустив ещё два ненужных удара, на которых рефери попросту не успел отреагировать. Хорхе Масвидаль с триумфом возвращается в UFC и по праву становится одним из претендентов на встречу с новоиспечённым чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом.

Потрясающее выступление Хорхе не осталось без внимания боссов UFC, отдавших американскому бойцу бонусы по $ 50 000 каждый сразу в двух номинациях: "Выступление вечера" и "Бой вечера".

UFC Fight Night 147

16 марта, Лондон. 02 Arena.

Результаты турнира

Основной кард.

Хорхе Масвидаль победил Даррена Тилла нокаутом (удар рукой) во втором раунде;

Леон Эдвардс победил Гуннара Нельсона раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Доминик Рейес победил Волкана Оздемира раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Натаниэль Вуд победил Хосе Киньонеса удушающим приёмом (удушение со спины) во втором раунде;

Клаудио Силва победил Дэнни Робертса болевым приёмом (вербальная сдача) в третьем раунде;

Джек Маршман победил Джона Филлипса (29-28, 28-29, 29-28).

Бонусы вечера: