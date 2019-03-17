Боец Балаев показал очередной урок мотивации на турнире АСА

Накануне в Санкт-Петербурге завершился турнир промоутерской компании АСА, представленный сразу двумя поединками за пояса организации. Первыми чемпионами новообразованного промоушена стали представители Дагестана и Чечни, совсем недавно владевшие поясами АСВ и "Ахмат" соответственно.

Организация АСА, как известно, стала результатом слияния двух чеченских лиг: ACB и "Ахмат" (WFCA). Для определения новых чемпионов АСА решила свести между собой экс-чемпионов двух организаций, устроив своеобразную битву "стенка на стенку".

В легчайшей весовой категории (61,2 кг) за пояс АСА в клетку вошли представитель бойцовского клуба "Ахмат" Абдул-Рахман Дудаев и боец из команды DagFighters Рустам Керимов. Дагестанский боец до встречи с чеченским соперником все 11 поединков в ММА уверенно выиграл, став чемпионом организации АСВ. Абдул-Рахман провёл в клетке вдвое больше поединков, заработав рекорд 22–4.

Оба спортсмена уверенно начали поединок, но к концу первого раунда стало ясно, что Рустам предпочтительнее в борьбе. Именно акцент на переводы в партер стал ключом к победе для дагестанского бойца. На протяжении всех 25 минут титульного поединка, Керимов не отходил от своего геймплана, уверенно завоевав пояс чемпиона организации АСА.

В полулёгкой весовой категории (65,8 кг) любимец питерской публики, экс-чемпион АСВ Марат Балаев и идущий на победной серии из 16 поединков чемпион лиги "Ахмат" Салман Жамалдаев устроили кровавую битву, по праву претендующую на "бой года".

В первых двух раундах титульного противостояния преимущество 30-летнего чеченского бойца не оставляло вопросов. Злой был быстрее, точнее в стойке и — самое главное — умело пресекал все попытки Балаева перевести ход поединка в партер. Во втором раунде Салман и вовсе чуть было не нокаутировал соперника, безукоризненно исполнив классическую боксёрскую двоечку… Лицо 43-летнего Мотиватора было полностью окровавлено, а нос сломан. Но Марат и не думал сдаваться…

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В третьем раунде петербуржец продемонстрировал те волевые качества, за которые его и называют Мотиватором. Балаев буквально восстал из пепла и устроил на пару с Жамалдаевым кровавое шоу, которое надолго запомнится зрителям. Забыв о нестерпимой боли, сломанном носе, многочисленных ссадинах, Марат предложил сопернику открытый бокс. Салман вызов принял… На протяжении трёх последних раундов претенденты на пояс чемпиона стали демонстрировать публике сражение в духе Артуро Гатти — Микки Уорд.

Балаев не просто выстоял, но и по праву мог стать победителем, но всё же судьи отдали пояс чемпиона Салману Жамалдаеву. Марат Мотиватор вновь показал, что возраст не помеха, главное — верить в себя!