"Ахмат" обыграл "Уфу" на разогреве у главных матчей тура РПЛ

В поединке уфимской и грозненской команд был забит всего один мяч, его автор – полузащитник "Ахмата" Антон Швец.

В программе 20-го тура РПЛ сразу два суперматча: "Локомотив" — "Краснодар" и "Спартак" — "Зенит". И оба они запланированы на один день. Встреча не самых ярких команд сезона — "Уфы" и "Ахмата" — на этом фоне даже немного затерялась, однако в этом разогревочном поединке андекарда "главных боёв вечера" было на что посмотреть.

Матч проходил в Уфе, и главный вопрос для местных болельщиков был в том, сможет ли их команда наконец-то выиграть. Ведь последняя победы "Уфы" в официальном матче случалась, страшно подумать, аж в сентябре 2018 года. С тех пор — как отрезало. В турнирной таблице подопечные Дмитрия Кириченко идут на предпоследнем месте.

Долгое время игра была ровной: казалось, один удачный момент сейчас может качнуть чашу весов в любую сторону. И добиться преимущества удалось "Ахмату". Антон Швец оказался первым на мяче после навеса с правого фланга и замкнул передачу точным ударом.

Показалось, что "Уфу" этот мяч обескуражил, однако через несколько минут у хозяев поля возник отличный момент, чтобы сравнять счёт: Оливье Тилль мощно пробил по воротам издали, но мяч после его удара потревожил перекладину.

В итоге матч так и завершился со счётом 0:1. "Ахмат" одержал седьмую победу в этом сезоне и обошёл "Оренбург". Это первая победа грозненской команды в 2019 году. "Уфа" же остаётся в зоне вылета пока без шансов подняться выше.

РПЛ, 20-й тур.

"Уфа" — "Ахмат" — 0:1.

Гол: Швец 72' (0:1).