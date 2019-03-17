Теннисистка Кузнецова: Думала даже стать диджеем, на корт пока не спешу

Прославленная российская спортсменка рассказала о своих ближайших карьерных планах.

Победительница двух турниров "Большого шлема" Светлана Кузнецова после невнятного прошлого сезона в 2019 году ещё ни разу не появлялась на корте. Теннисистка объясняет, что сейчас залечивает травму колена и не спешит принимать участие в официальных матчах.

— Сейчас я взяла перерыв и наслаждаюсь им. Думала о том, чтобы стать диджеем или музыкантом. Но всё-таки теннис — это то, что я люблю, от чего меня прёт. Поэтому в будущем я хотела бы передавать свой жизненный и спортивный опыт. Может, стану тренером, может, как-то иначе останусь в теннисе. Есть мысли об открытии собственной школы, но на это нужны время и силы, а пока я ещё готова поиграть, — рассказала Лайфу Светлана Кузнецова.

33-летняя спортсменка подытожила: играть готова, но не сейчас. В данный момент она восстанавливается от повреждений и наслаждается жизнью.

Напомним, что Кузнецова — одна из самых успешных теннисисток в мире. Она выиграла 18 титулов в одиночном разряде, по этому показателю россиянка находится на седьмом месте среди действующих спортсменок.