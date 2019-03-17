"Ювентус" без Роналду потерпел первое поражение в сезоне

Отрыв туринского клуба от конкурентов позволяет ему совершенно безболезненно переживать эту потерю очков.

После исторического камбэка в Лиге чемпионов против "Атлетико" "Ювентусу" предстоял рядовой матч домашнего чемпионата. Главный тренер Массимилиано Аллегри дал отдохнуть ряду ключевых игроков, в том числе Криштиану Роналду. Из-за этого фанаты "Дженоа" даже начали сдавать билеты на игру: так они хотели увидеть игру португальского гения.

Однако если кто-то и расстался со своим билетом, то потом явно об этом пожалел. Ведь их родной клуб сумел нанести действующему чемпиону Италии первое поражение в текущем сезоне. Команда экс-зенитовца Доменико Кришито забила два мяча, а "Ювентус" ответил только одним, да и то его отменили. В итоге 2:0 в пользу "Дженоа".

Но "Юве" расстраиваться вряд ли станет. Их отрыв от ближайшего преследователя составляет целых 18 очков, и очередное чемпионство уже практически в кармане.

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" сыграет с амстердамским "Аяксом".