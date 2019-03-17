"Локомотив" благодаря пенальти победил "Краснодар" и обошёл его в таблице

Краснодарский клуб продолжил свою неудачную серию: "быки" последний раз побеждали в декабре прошлого года.

Первый из двух суперматчей 20-го тура РПЛ состоялся на "РЖД Арене" в московском районе Черкизово. Здесь местный "Локомотив" в ранге действующего чемпиона России принимал претендента на золото чемпионата России в этом году — "Краснодар".

Игра "за шесть очков" получилась тяжёлой для обеих команд. Оно и понятно: цена ошибки, когда играют вторая и пятая команды РПЛ, слишком высока. В итоге судьбу матча решил один-единственный момент. На 69-й минуте игры мяч в штрафной угодил в руку игроку "Краснодара" Шарля Каборе. Судья назначил пенальти и выдал футболисту из Буркина-Фасо вторую жёлтую карточку, которая превратилась в удаление. Удар с точки уверенно реализовал Антон Миранчук, забив седьмой мяч в сезоне. Больше только у Зе Луиша из "Спартака" (8) и Фёдора Чалова из ЦСКА (10).

Несмотря на потерю игрока и пропущенный гол, "Краснодар" бросился отыгрываться. Мурад Мусаев даже выпустил своего джокера Магомеда-Шапи Сулейманова. У "быков" была пара моментов для того, чтобы вырвать ничью, но сделать этого не удалось. "Локо" отпраздновал домашнюю победу и сравнялся с "Краснодаром" по очкам. А "быки" продолжают неудачную серию: они не побеждали в официальных матчах со 2 декабря 2018 года.

РПЛ, 20-й тур.

"Локомотив" — "Краснодар" — 1:0.

Гол: Миранчук Ан. 69' (1:0, пен.).