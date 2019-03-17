ЦСКА разгромил "Динамо" в Кубке Гагарина и вышел вперёд в серии

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ЦСКА разгромил "Динамо" в Кубке Гагарина и вышел вперёд в серии

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Дубль Константина Окулова принёс армейцам вторую победу в четвертьфинальной серии (2-1).

Московский ЦСКА нанёс второе поражение московскому "Динамо" в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 0:4.

У армейцев две шайбы на счету Константина Окулова.

В середине второго периода форвард реализовал численное преимущество красно-синих.

А спустя четыре минуты оформил дубль в матче, сделав счёт 0:3.

По одной шайбе у армейцев забросили Антон Слепышев и Максим Шалунов.

ЦСКА вышел вперёд в серии (2:1).

Ярославский "Локомотив" в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина на домашней арене переиграл петербургский СКА — 3:1.

Две заброшенные шайбы у ярославцев записал на свой счёт Максим Осипов.

Третья шайба у "Локомотива" на счету Георгия Иванова.

СКА ответил только голом Наиля Якупова.

Армейцы по-прежнему впереди в серии (2-1).

Следующие матчи команды сыграют 19 марта.

Кубок Гагарина. 1/4 финала плей-офф

  • "Динамо" — ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), в серии — 1-2
  • "Локомотив" — СКА — 3:1 (1:0, 1:0, 1-1), в серии — 1-2

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