ЦСКА разгромил "Динамо" в Кубке Гагарина и вышел вперёд в серии

Московский ЦСКА нанёс второе поражение московскому "Динамо" в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина — 0:4.
У армейцев две шайбы на счету Константина Окулова.
В середине второго периода форвард реализовал численное преимущество красно-синих.
Шайба Кости Окулова в большинстве! 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/zZrTnPFZSc— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 17 марта 2019 г.
А спустя четыре минуты оформил дубль в матче, сделав счёт 0:3.
Константин Окулов оформляет дубль 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/rurqfLwZRE— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 17 марта 2019 г.
По одной шайбе у армейцев забросили Антон Слепышев и Максим Шалунов.
ЦСКА вышел вперёд в серии (2:1).
Ярославский "Локомотив" в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина на домашней арене переиграл петербургский СКА — 3:1.
Две заброшенные шайбы у ярославцев записал на свой счёт Максим Осипов.
Осипов! СКА впервые придется отыгрываться в матчах с "Локо".#ЛОКСКА | #КубокГагарина pic.twitter.com/luw4fDgao5— КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.
На радость всему Ярославлю.#ЛОКСКА | #КубокГагарина pic.twitter.com/49qBBQN5zZ— КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.
Третья шайба у "Локомотива" на счету Георгия Иванова.
СКА ответил только голом Наиля Якупова.
СКА в игре!#ЛОКСКА | #КубокГагарина pic.twitter.com/XSnJHkfMBg— КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.
Армейцы по-прежнему впереди в серии (2-1).
Следующие матчи команды сыграют 19 марта.
Кубок Гагарина. 1/4 финала плей-офф
- "Динамо" — ЦСКА — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1), в серии — 1-2
- "Локомотив" — СКА — 3:1 (1:0, 1:0, 1-1), в серии — 1-2
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