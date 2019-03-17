Битва без победителя. "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в дерби двух столиц

Огненное противостояние между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" завершилось со счётом 1:1.

Главный матч 20-го тура РПЛ прошёл на стадионе "Открытие-арена" в Москве. Противостояние "Спартака" и "Зенита" — это не только матч между командами из лидирующей пятёрки, но и буквально битва идеологий. Интерес вокруг дерби двух столиц был колоссальный, и команды не подвели зрителей, сыграв огненный матч.

Страсти разыгрались уже с первых минут. И первым выстрелил "Спартак". Капитан команды, многострадальный Денис Глушаков завершил комбинацию своей команды изящным ударом — 1:0.

Но лидер чемпионата России и не думал сдаваться. "Зенит" ответил своим голом меньше чем через 15 минут. Вездесущий новичок клуба Вильмар Барриос мощно пробил в дальний угол — 1:1.

Моменты для того, чтобы счёт увеличить, были у обеих команд. "Зенит" даже забил мяч, но его отменили из-за нарушения правил. Кроме того, питерская команда ещё и угодила в штангу.

У "Спартака" в концовке не было настолько откровенных шансов, но давили хозяева основательно. Для красно-белых было важнее одержать победу, чтобы приблизиться к "Зениту" в таблице, но клубу из Санкт-Петербурга удалось отоборонять ничейный результат.

1:1 — логичная ничья, которая оставляет "Зенит" на первом месте в турнирной таблице, а "Спартак" отбрасывает на пятое.

РПЛ, 20-й тур.

"Спартак" — "Зенит" — 1:1.

Голы: Глушаков 13' (1:0), Барриос 27' (1:1).