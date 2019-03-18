Сальто Рукавишникова и гол от борта в АХЛ. Топ-моменты хоккейной недели

10. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче против "Аризоны" набрал бешеную скорость и оставил не у дел защитника и вратаря соперников.
Anything @cmcdavid97 seems to do is just out of this world. pic.twitter.com/9knHXtSICT— NHL (@NHL) 17 марта 2019 г.
9. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл Предаторз")
Чуть было не пропустили шайбу "хищники" при нападении "королей", а в итоге — забили сами, убежав в быструю контратаку.
Save at one end, big 'ole goal the other way. pic.twitter.com/FdMK0SNzQW— NHL (@NHL) 15 марта 2019 г.
8. Стефан Да Коста ("Автомобилист", Екатеринбург)
Обокрал Анатолий Голышев на чужой синей линии соперника и выдал точный пас на накатывающегося на ворота Да Косту. Француз мастерски подставил клюшку и увеличил преимущество своей команды.
Этот #15 просто зверь. #КубокГагарина pic.twitter.com/MtvURiJQyn— КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.
7. Илья Михеев ("Авангард", Омск)
Классный розыгрыш лишнего получился у нападения "Авангарда" в матче против "Барыса", и Илья Михеев здорово разобрался с голкипером казахстанцев Хенриком Карлссоном.
Оцените широту хоккейной мысли. #КубокГагарина pic.twitter.com/QcT6UOK2H6— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
6. Брэндон Козун ("Локомотив", Ярославль)
Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун в матче со СКА применил грязный приём против защитника армейцев Романа Рукавишникова, за что и был отстранён от участия в двух следующих матчах своей команды.
Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун дисквалифицирован на 2 матча за удар коленом во 2-й игре серии со СКА. #КубокГагарина pic.twitter.com/PzrIiaVHtj— КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.
5. Александр Салак ("Локомотив", Ярославль)
Сложно сказать, пересекла шайба линию ворот или нет. Судьи гол не засчитали, а вратарь ярославцев вышел победителем этого игрового момента.
Гол или нет?#СКАЛОК | #КубокГагарина pic.twitter.com/qeKSI2whlf— КХЛ (@khl) 15 марта 2019 г.
4. Элиас Петтерссон ("Ванкувер Кэнакс")
Нападающий "косаток" красиво исполнил послематчевый буллит. Не помог вратарю "дьяволов" и его безупречный шпагат.
You need to ask yourself, what would Elias do? pic.twitter.com/HC4zfSiKDj— NHL (@NHL) 16 марта 2019 г.
3. Юха Метсола ("Салават Юлаев", Уфа)
Шикарный сейв в исполнении Юхи Метсолы помог "Салавату" одержать первую победу в серии плей-офф над "Автомобилистом".
Это просто ох. #КубокГагарина pic.twitter.com/fhGpQE1990— КХЛ (@khl) 14 марта 2019 г.
2. Тайлер Сегин ("Даллас Старз")
Как умудрился нападающий "звёзд" Тайлер Сегин не попасть в пустые ворота, остаётся только догадываться.
Tyler Seguin with probably the worst empty net miss of all time pic.twitter.com/wl1MX0VQj6— CJ Fogler (@cjzero) 15 марта 2019 г.
1. Джоэл Хэнли ("Техас Старз")
В Американской хоккейной лиге (АХЛ) тоже случаются курьёзные моменты. Защитник "Техаса" Джоэл Хэнли просто вбрасывал по борту шайбу в зону, а получился гол.
In case you were wondering what puck luck looks like... 😳🚨 (assisted by stanchion) pic.twitter.com/crJzugG0m8— Texas Stars (@TexasStars) 14 марта 2019 г.
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