Сальто Рукавишникова и гол от борта в АХЛ. Топ-моменты хоккейной недели

Лайф в обзоре представляет десять самых ярких эпизодов прошедшей недели в мировом хоккее.

10. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз")

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в матче против "Аризоны" набрал бешеную скорость и оставил не у дел защитника и вратаря соперников.

Anything @cmcdavid97 seems to do is just out of this world. pic.twitter.com/9knHXtSICT — NHL (@NHL) 17 марта 2019 г.

9. Виктор Арвидссон ("Нэшвилл Предаторз")

Чуть было не пропустили шайбу "хищники" при нападении "королей", а в итоге — забили сами, убежав в быструю контратаку.

Save at one end, big 'ole goal the other way. pic.twitter.com/FdMK0SNzQW — NHL (@NHL) 15 марта 2019 г.

8. Стефан Да Коста ("Автомобилист", Екатеринбург)

Обокрал Анатолий Голышев на чужой синей линии соперника и выдал точный пас на накатывающегося на ворота Да Косту. Француз мастерски подставил клюшку и увеличил преимущество своей команды.

7. Илья Михеев ("Авангард", Омск)

Классный розыгрыш лишнего получился у нападения "Авангарда" в матче против "Барыса", и Илья Михеев здорово разобрался с голкипером казахстанцев Хенриком Карлссоном.

6. Брэндон Козун ("Локомотив", Ярославль)

Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун в матче со СКА применил грязный приём против защитника армейцев Романа Рукавишникова, за что и был отстранён от участия в двух следующих матчах своей команды.

Нападающий "Локомотива" Брэндон Козун дисквалифицирован на 2 матча за удар коленом во 2-й игре серии со СКА. #КубокГагарина pic.twitter.com/PzrIiaVHtj — КХЛ (@khl) 17 марта 2019 г.

5. Александр Салак ("Локомотив", Ярославль)

Сложно сказать, пересекла шайба линию ворот или нет. Судьи гол не засчитали, а вратарь ярославцев вышел победителем этого игрового момента.

4. Элиас Петтерссон ("Ванкувер Кэнакс")

Нападающий "косаток" красиво исполнил послематчевый буллит. Не помог вратарю "дьяволов" и его безупречный шпагат.

You need to ask yourself, what would Elias do? pic.twitter.com/HC4zfSiKDj — NHL (@NHL) 16 марта 2019 г.

3. Юха Метсола ("Салават Юлаев", Уфа)

Шикарный сейв в исполнении Юхи Метсолы помог "Салавату" одержать первую победу в серии плей-офф над "Автомобилистом".

2. Тайлер Сегин ("Даллас Старз")

Как умудрился нападающий "звёзд" Тайлер Сегин не попасть в пустые ворота, остаётся только догадываться.

Tyler Seguin with probably the worst empty net miss of all time pic.twitter.com/wl1MX0VQj6 — CJ Fogler (@cjzero) 15 марта 2019 г.

1. Джоэл Хэнли ("Техас Старз")

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) тоже случаются курьёзные моменты. Защитник "Техаса" Джоэл Хэнли просто вбрасывал по борту шайбу в зону, а получился гол.