Шикарный хет-трик Месси и фиаско "Юве" без Роналду. Обзор футбольного Евротура

Очередной уик-энд в европейских футбольных чемпионатах не подарил большого количества интриг. По сути, борьба за чемпионство ожесточённо идёт только в Англии и Германии, но всё внимание было приковано совсем к другим событиям. Яркое миланское дерби, шикарный хет-трик Месси и неудавшаяся выходка Балотелли — об этом и другом в обзоре Лайфа.

Испания. Зидан возрождает "Реал", Месси тащит "Барсу"

Уже десять лет одно и то же: Месси штампует голы пачками, "Барселона" побеждает. Вот и очередной хет-трик гения: роскошный удар со штрафного, идеальное завершение после искусного паса Суареса и издевательский "парашют".

Болельщики "Бетиса" после третьего гола аргентинца даже устроили ему овацию.

📍 Benito Villamarín

👏👏👏 Tremendous gesture from the @RealBetis fans as they recognise that the Leo #Messi magic is something for everyone to enjoy. Bravo!

👍 #FairPlay pic.twitter.com/IiZUmSPhjb — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 марта 2019 г.

Что ещё примечательного в победе "Барсы"? Она стала 477-й по счёту для Месси, и по этому показателю он побил рекорд легенды клуба — Хави. При этом гениальному аргентинцу понадобилось почти на 100 матчей меньше.

4⃣7⃣7⃣ A new club record for the number of wins in a Barça shirt!

⚽⚽⚽ And he does it by scoring a hat-trick!

👏👏👏 Messi, you BEAUTY! pic.twitter.com/pGgBCDCSev — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 марта 2019 г.

В Мадрид же вернулась своя легенда — Зинедин Зидан. Француз уже начал наводить порядок в "Реале": вернул в состав Наваса, Иско, Марсело и Бэйла, которые и принесли победу в дебютном матче после второго пришествия именитого Зизу. "Реал" прихлопнул "Сельту" со счётом 2:0.

В таблице это, правда, ничего не изменило. Отрыв "Барсы" так велик, что, кажется, его уже не отыграть.

Италия. В Милане бьются за престол, "Ювентус" проигрывает без Роналду

Помните, как в фильме "Духless" герой Данилы Козловского мечтал, чтобы "Спартак" с "Зенитом" играли, как "Интер" с "Миланом"? В эти выходные у болельщиков была отличная возможность сравнить схватку двух столиц с миланским дерби. С точки зрения накала матчи, пожалуй, можно поставить на одну чашу весов, но вот ярких событий в Италии было всё же больше. Целых пять голов, шикарный перформанс болельщиков, пенальти, отменённое удаление, бан для Спалетти и смена позиций в чемпионате: "Интер" выиграл у "Милана" со счётом 3:1, отобрал у кузенов третье место в Серии А и окрасил столицу мод в чёрно-синие цвета.

И если интрига в борьбе за последнюю строчку пьедестала ещё жива, то битвы за чемпионство нет и в помине. Скудетто у "Ювентуса" уже практически в кармане, поэтому туринцы позволили себе приехать в Геную без Роналду и проиграть клубу Доменико Кришито со счётом 0:2. Но первое поражение в сезоне вряд ли расстроило "Юве": отрыв от "Наполи" составляет 15 (!) очков.

В турнирной таблице с точки зрения городов всё неизменно: Турин, Неаполь, Милан, Рим.

Англия. "Ливерпуль" едва не вставил палки себе в колёса

"Манчестер Сити" в эти выходные не играл, а потому у "Ливерпуля" был хороший шанс снова вернуться на вершину, хотя бы временно. Но эта миссия для мерсисайдцев едва не оказалась невыполнимой. "Ливерпуль" привёз себе гол, который забил их бывший футболист Райан Бабел. В итоге всё решил спорный пенальти, уверенно реализованный Джеймсом Милнером.

Но если "Ливерпуль" едва не оконфузился, то "Челси" без шансов проиграл "Эвертону" в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Вулверхэмптону". Остальные английские топ-команды в эти выходные не играли, и для них это, наверное, хорошо.

Германия. "Бавария" вымещает зло за Лигу чемпионов

После вылета из Лиги чемпионов от того же "Ливерпуля" "Бавария" продолжает куражиться в Бундеслиге. Теперь вот "Майнц" пострадал — 6:0.

Последние три матча в чемпионате мюнхенцы выиграли с общим счётом 17:1, и поэтому можно подумать, что у них, как всегда, должен быть гигантский отрыв в турнирной таблице. Но нет, из-за провала на старте сезоне "Бавария" сейчас идёт вровень с "Боруссией", но опережает дортмундцев как раз по разнице мячей.

Франция. "Монако" побеждает, Балотелли поджигает

"Монако" Головина продолжает восхождение. Очередная победа — и уже 16-е место в турнирной таблице. Причём не над кем-нибудь, а над "Лиллем" — второй командой Лиги 1.

В другом важном матче тура ПСЖ встречался с "Марселем". Парижане легко победили со счётом 3:1, и, к счастью для них, Марио Балотелли ушёл с поля без гола. Ведь, если бы итальянскому шутнику удалось поразить ворота соперника, он собирался прибегнуть к обидному троллингу лидеров чемпионата Франции.