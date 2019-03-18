Яркая битва двух столиц и провальный дебют Z+. Итоги 20-го тура РПЛ

20-й тур Российской премьер-лиги оказался не очень богатым на события. Всё внимание было сосредоточено на битве двух столиц, что и неудивительно. Чем ещё запомнятся эти выходные в русском футболе?

Результаты 20-го тура

"Анжи" — "Крылья Советов" — 0:2

"Оренбург" — "Динамо" — 1:0

"Урал" — ЦСКА — 0:1

"Рубин" — "Ростов" — 0:2

"Арсенал" — "Енисей" — 2:0

"Уфа" — "Ахмат" — 0:1

"Локомотив" — "Краснодар" — 1:0

"Спартак" — "Зенит" — 1:1

Матч тура

Безусловно, самым ярким выдался матч принципиальных противников — московского "Спартака" и петербургского "Зенита". И хоть судья зафиксировал счёт 1:1, эта ничья получилась очень динамичной. Фанаты обеих команд могут быть довольны.

Гол тура

Пожалуй, самым красивым в этом туре стал второй гол хавбека "Ростова" Романа Ерёменко в матче с "Рубином". Благодаря его дублю команда Карпина одержала победу в Казани в гостях у Курбана Бердыева.

Антирекорд "Краснодара"

"Краснодар" продолжает терять очки: в этом туре команда Мурада Мусаева в Москве проиграла "Локомотиву" (0:1), тем самым продлив безвыигрышную серию до 11 матчей, — это новый антирекорд "быков".

Лучший игрок тура

Здесь предлагаем вам самостоятельно определиться, кто был лучшим в 20-м туре: Денис Глушаков, открывший счёт в матче с "Зенитом", Вильмар Барриос, спасший "Зенит" от поражения, Роман Ерёменко, оформивший дубль, или Марио Фернандес, благодаря которому ЦСКА выиграл у "Урала".

Скандал тура

В 20-м туре самыми обсуждаемыми стали не футбольные события. Перед игрой со "Спартаком" петербургский "Зенит" анонсировал запуск телеканала Z+, где все могли бесплатно посмотреть встречу принципиальных противников. Учитывая, что теперь "Матч ТВ" практически все игры показывает на платной платформе, эта новость была отлично встречена болельщиками. Плюс, помимо трансляции игры, обещали предматчевое и послематчевое шоу с такими звёздами, как Сергей Шнуров, Евгений Савин, Елизавета Туктамышева и Мария Командная.

Однако на деле новый формат, где в студии приглашённые гости и эксперты использовали ненормативную лексику и оскорбляли города и отдельные личности, вызвал бурю негатива в социальных сетях.

Поясню - смотрю футбол (до/после) чаще всего с детьми и я не готов, чтобы дети слышали такие матерные потоки и сравнения Москвы с женским половым органом. Ещё раз - это стыд и позор @zenit_spb https://t.co/82ZPULVUY6 — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 17 марта 2019 г.

Ведущая этого шоу Мария Командная уже заявила, что отказалась от гонорара и больше не собирается участвовать в подобном.

Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее. — Мария Командная (@komandnaya) 17 марта 2019 г.

Выяснилось, что к Z+ не имеет никакого отношения "Зенит ТВ" и пресс-служба сине-бело-голубых. Контентом занимается Игорь Порошин, известный по работам на "России 2" и "Матч ТВ". Что будет дальше — узнаем. Ведь на этом интернет-канале планируется показ всех оставшихся игр "Зенита".

Таблица после 20-го тура

Отметим, что чемпионат России уходит на перерыв и вернётся только 29 марта из-за старта отборочного турнира Евро-2020.