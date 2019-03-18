Черчесов рассказал о состоянии сборной перед важными играми

Сборная России по футболу собралась на базе в Новогорске, где начинает подготовку к старту отборочного турнира на чемпионат Европы – 2020.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал журналистам о состоянии команды перед матчами с Бельгией и Казахстаном.

— Ждём заключения от нашего медицинского персонала, тогда всё будет понятно. К сожалению, не все здоровы. Например, у Ромы Зобнина уже диагностирован перелом сустава кисти. Делаем ему лангетку и будем смотреть на его дальнейшее самочувствие. Это будет не рядовая игра, нужно уметь играть на том уровне, который нас ожидает, — сказал Черчесов сразу после тренировки в Новогорске.

Отметим, что 21 марта наша сборная сыграет с Бельгией в Брюсселе, а 24 марта — с Казахстаном.