Дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" ждёт ребёнка от Квята

Девушка гонщика опубликовала в "Инстаграме" фотографию с заметно округлившимся животом.

Девушка российского пилота "Формулы-1" Даниила Квята выложила в "Инстаграм" фотографию с недвусмысленным намёком. На ней, как заметили пользователи, у Келли Пике, дочери трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике, заметно округлившийся живот. Подпись к фото гласит: "Надеюсь, твои глаза так же красивы, как цвет моря".

Пике и Квят встречаются с 2016 года. Они не отрицали факта своих отношений, но подробностей о жизни звёздной пары поступает мало.

Квят финишировал в топ-10 в первой гонке после возвращения в "Формулу-1"