"Салават Юлаев" победил "Автомобилист" и повёл в серии

Шайба Кемппайнена в первом овертайме принесла уфимцам вторую победу над екатеринбуржцами в четвертьфинале Кубка Гагарина.

В Восточной конференции были сыграны третьи матчи 1/4 финала Кубка Гагарина. В Уфе "Салават Юлаев" в овертайме нанёс второе поражение в серии "Автомобилисту" — 2:1. Владимир Ткачёв в середине второго периода вывел уфимцев вперёд, воспользовавшись ошибкой обороны екатеринбуржцев, — 1:0.

"Автомобилист" отыгрался в третьем периоде, играя в меньшинстве. Александр Кучерявенко после броска Никиты Трямкина подправил снаряд в ворота.

Победу Уфе на 12-й минуте первого овертайма принёс Йоонас Кемппайнен, разыграв с партнёрами большинство, — 2:1.

Трямкин толкает Хартикайнена в площадь ворот под Коваржа, а тот уже не может отбить бросок Кемппайнена. #КубокГагарина pic.twitter.com/42RkHsX8e5 — КХЛ (@khl) 18 марта 2019 г.

"Салават Юлаев" вышел вперёд в серии (2-1). Четвёртую игру четвертьфинала команды проведут также в Уфе 20 марта.

В подмосковной Балашихе омский "Авангард" в третьем матче четвертьфинальной серии с крупным счётом переиграл астанинский "Барыс" — 5:0. Казахстанцы ничего не смогли поделать с атакой омичей во главе с Сергеем Шумаковым. Форвард "Авангарда" забросил шайбу и заработал ассистентский балл за передачу.

Ещё дважды омичи усилиями Стася и Широкова использовали численное преимущество. Кирилл Семёнов в третьем периоде увеличил разрыв в счёте, а Коди Франсон слелал его разгромным — 5:0.

"Авангард" повёл в серии (2-1). Следующий матч пройдёт на арене "Балашиха" 20 марта.

Кубок Гагарина. Восток. 1/4 финала Кубка Гагарина

"Салават Юлаев" — "Автомобилист" — 2:1 (в серии (2-1)

"Авангард" — "Барыс" — 5:0 (в серии 2-1)