"Тампа" впервые в своей истории выиграла регулярный чемпионат НХЛ

Хоккеисты "молний" выиграли Президентский кубок, который вручается команде, набравшей большее количество очков по итогам регулярного чемпионата.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" в домашнем матче нанесла поражение "Аризоне Койотис" — 4:1. Таким образом, "молнии" набрали 116 очков и за девять матчей до конца регулярного чемпионата стали недосягаемы для других команд. Вторую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе по 95 баллов, делят "Бостон" и "Калгари", отставая от команды Кучерова на 21 очко.

На шестой минуте первого периода форвард "Аризоны" Клейтон Келер открыл счёт в матче. Спустя две минуты Стивен Стэмкос с передачи Макдоны восстановил равновесие — 1:1. На первой минуте третьего отрезка игры Виктор Хедман вывел "Тампу" вперёд — 2:1.

Энтони Чирелли и Янни Гурд на последней минуте встречи забросили по шайбе уже в пустые ворота — 4:1.

Российский нападающий "молний" Никита Кучеров очков в матче не набрал. Форвард продолжает лидировать в гонке бомбардиров, имея на своём счету 117 (35 + 82) очков за результативность. Второй звездой встречи признан голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 28 бросков и ставший автором результативной передачи.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Аризона Койотис" — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)