Футболист Ари — о критике Погребняка: Грустно думать, что такие люди ещё есть

Натурализованный футболист прокомментировал слова Павла Погребняка о том, что темнокожие игроки выступают за сборную России.

Игрок "Краснодара" Ари признался, что в России он чувствует себя как дома и планирует жить здесь дальше.

— Он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди ещё есть. Моя цель — продолжать защищать цвета сборной России. Здесь я чувствую себя как дома. Живу в России уже десять лет, у меня здесь есть дочь, много друзей, и в будущем я хочу продолжать жить здесь, — цитирует Ари ESPN.

Также он отметил, что все партнёры по сборной России всегда относились к нему хорошо, поэтому он не беспокоится о сложившейся ситуации.

Ранее Павел Погребняк сказал, что ему смешно, когда за сборную России выступает темнокожий футболист.