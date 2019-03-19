Футболист Ари — о критике Погребняка: Грустно думать, что такие люди ещё есть

Игрок "Краснодара" Ари признался, что в России он чувствует себя как дома и планирует жить здесь дальше.
— Он не заслуживает внимания. Мне грустно думать, что такие люди ещё есть. Моя цель — продолжать защищать цвета сборной России. Здесь я чувствую себя как дома. Живу в России уже десять лет, у меня здесь есть дочь, много друзей, и в будущем я хочу продолжать жить здесь, — цитирует Ари ESPN.
Также он отметил, что все партнёры по сборной России всегда относились к нему хорошо, поэтому он не беспокоится о сложившейся ситуации.
Ранее Павел Погребняк сказал, что ему смешно, когда за сборную России выступает темнокожий футболист.
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