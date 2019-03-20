Отбор Евро-2020: Роналду сразится с командой Шевченко, а мы — с топ-сборной

Первый тур отборочного турнира чемпионата Европы — 2020, который пройдёт в 12 разных городах, стартует уже 21 марта. Рассказываем о самых интересных матчах первых двух туров.

21 марта стартует групповая стадия квалификации чемпионата Европы — 2020, по результатом которой определятся 20 участников финального турнира. Национальные команды разбиты на 10 групп, из каждой выйдут две лучшие.

Отметим, ещё четыре национальные команды попадут в финальную стадию по итогам выступления в Лиге наций УЕФА. Если получится так, что кто-то из победителей групп в Лиге наций попадёт на ЧЕ через отборочный турнир, тогда эта путёвка достанется следующей команде дивизиона.

Самое интересное, что впервые в истории турнира матчи пройдут в 12 разных городах Европы, поэтому прямые путёвки на турнир не получит никто. Это уже привносит большую интригу.

Какие матчи точно стоит посмотреть на старте отбора

Многие европейские команды претерпели изменения после чемпионата мира, даже в сборной России появилось много новых игроков. Обязательно следим за матчами команды Черчесова 21 и 24 марта — с Бельгией и Казахстаном соответственно, а также за нашими соперниками по группе.

Криштиану Роналду, который после ЧМ-2018 брал перерыв в выступлениях за сборную, возвращается и поможет команде Португалии в матчах с Украиной и Сербией. Так что встречи с участием одного из лучших игроков современности смотрим обязательно.

Кроме того, советуем не пропустить топ-игру Нидерланды — Германия и противостояние действующего чемпиона мира — Франции — с Исландией, которые наверняка будут делать традиционный клич викингов "Ху".

Самые интересные встречи 1-го тура:

21 марта

Казахстан — Шотландия (18:00)

Кипр — Сан-Марино (20:00)

Бельгия — Россия (22:45)

22 марта

Португалия — Украина (22:45)

Молдавия — Франция (22:45)

Англия — Чехия (22:45)

23 марта

Швеция — Румыния (20:00)

Испания — Норвегия (22:45)

Италия — Финляндия (22:45)

Самые интересные встречи 2-го тура:

24 марта

Казахстан — Россия (17:00)

Сан-Марино — Шотландия (20:00)

Кипр — Бельгия (22:45)

Нидерланды — Германия (22:45)

25 марта

Португалия — Сербия (22:45)

Франция — Исландия (22:45)

Черногория — Англия (22:45)

26 марта

Мальта — Испания (22:45)

Италия — Лихтенштейн (22:45)

Призёр ЧМ-2018 и тёмные лошадки. Кто попался России в отборе на Евро-2020