Бойфренд Туктамышевой и #СвояЗагитова. Шутливые прозвища российских фигуристов

В японской Сайтаме стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Лучшие фигуристы уже собрались. Состав сборной мы отлично знаем, но те, кто не так пристально следит за этим видом спорта, могут не понять, почему того или иного фигуриста болельщики зовут именно так. Представление членов команды, оценка их шансов на чемпионате мира и объяснение главных мемов фигурного катания — в материале Лайфа.

#СвояЗагитова/Алия(Арена) Загитова — Алина Загитова Олимпийская чемпионка

Чемпионка Европы

Победительница финала Гран-при Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

История прозвища. Алия Загитова появилась благодаря ошибке в СМИ. Паблик "ФЕГУРКА" такие вещи сразу подмечает и делает невероятно популярными.

У вымышленной фигуристки тут же появилась своя страница, где она регулярно переписывается с тренером Зохрой (в миру — Этери) Георгиевной и юниоркой Анастасией (на самом деле — Александра) Трусовой. Есть ещё и "сестра" Алии — Арена, история появления аналогичная.

Недавно родилось ещё одно прозвище — Своя Загитова, и у него даже появился соответствующий хештег. На этот раз яркая фраза удалась заслуженному и именитому тренеру и комментатору Татьяне Анатольевне Тарасовой. На юниорском чемпионате мира она объяснила отсутствие Этери Тутберидзе занятостью подготовкой к взрослому мировому первенству.

Шансы на ЧМ. Шутки остаются шутками, а Алина Загитова — олимпийской чемпионкой и сильнейшей российской фигуристкой. Учитывая сложность прыжкового контента, максимальные баллы и завоёванные титулы, именно Загитова — лидер сборной России и единственная фигуристка, способная, при прочих равных, соперничать с японками, особенно с Рикой Кихирой.

Софья Самохвалова — Софья Самодурова Чемпионка Европы

Призёр этапов Гран-при Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

История прозвища. Банальная ошибка в материале СМИ, где фамилию Самодуровой написали несколько иначе, мгновенно была замечена. В Сети тут же появилось сообщение, что на чемпионат Европы едет неизвестная фигуристка.

Тогда сложно было представить, насколько вымышленная Самохвалова придётся по душе болельщикам и фигуристам. Несуществующей спортсменке тут же начали присваивать титулы чемпионки вселенной и записывать пятерные аксели в её технический арсенал. А когда серебряный призёр ЧЕ Александр Самарин и призёрка финала Кубка России в танцах на льду Бетина Попова стали передавать ей приветы, стало понятно: мем будет жить ещё долго.

Шансы на ЧМ. Самодурова пока не достигла вершин своей вымышленной тёзки, но первый сезон на взрослом уровне проводит очень стабильно. Именно отсутствие падений и качественное исполнение контента (не самого сильного даже в нашей сборной) могут помочь ей побороться за медали чемпионата мира, любая из которых определённо станет успешным завершением сезона.

Zhenya Medvedeva/Бабасян — Евгения Медведева Чемпионка мира и Европы

Серебряная призёрка финала Гран-при и Олимпиады Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

История прозвища. Болельщики любят поиронизировать по поводу отъезда Евгении Медведевой в Канаду. Поскольку фигуристка часто пишет в социальных сетях на английском языке, это тоже стало предметом шуток. Соответствующая фан-страница Zhenya Medvedeva уже есть.

С Бабасян тоже всё просто, нет ничего обидного: это фамилия отца Медведевой, под которой она тренировалась в детстве, прежде чем взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.

Шансы на ЧМ. Медведева весь сезон пытается вернуть былую форму и в финале Кубка России наконец-то одержала первую победу, позволившую ей оказаться в Японии. В данный момент контент Евгении слабее, чем у Загитовой, а стабильность не на уровне Самодуровой, но вот в чём Медведева явно даст фору любому, так это в желании снова всё всем доказать.

Бойфренд Туктамышевой — Андрей Лазукин Победитель финала Кубка России Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

История прозвища. Ни для кого не секрет, что фигуристы из группы Алексея Мишина Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева встречаются. В СМИ Лазукина стали называть не иначе как бойфрендом Туктамышевой просто потому, что в его карьере пока нет таких значимых достижений, как победы на чемпионате мира, Европы и в финале Гран-при, чем может похвастаться его звёздная девушка.

Лазукина и Туктамышеву это немного раздражало. Но Елизавета с присущей ей иронией отнеслась к ситуации и стала называть себя Гёрлфренд Лазукина.

Шансы на ЧМ. Лазукин никогда не выступал на турнирах такого калибра. Да и на этот попал случайно — из-за травмы Максима Ковтуна. Борьбы за медали от Лазукина никто не ждёт, главное — стабильный прокат и место в десятке. Попадание в пятёрку станет для фигуриста уже серьёзным шагом вперёд.

Представлять российское мужское фигурное катание на чемпионате мира Лазукин будет не один. В команде ещё — Александр Самарин и Михаил Коляда. И если Самарин поводов для шуток пока не давал, то про нестабильные прокаты Коляды шутить уже устали.

Шансы на ЧМ. Формально лидер сборной сейчас — Самарин, но после второго места на чемпионате Европы он уступил Максиму Ковтуну пьедестал почёта на Универсиаде. Самая яркая победа Коляды в этом сезоне — первое место по итогам короткой программы на ЧЕ. А вот дальше был провал в произвольной, оставивший Михаила без медалей европейского чемпионата. Всё это говорит о том, что наши фигуристы очень нестабильны, а потому совершенно непредсказуемы. Если кому-то из них удастся попасть в тройку лучших на чемпионате мира, это будет успех.

Чемпионат мира по фигурному катанию.

Сайтама, Япония.

20 марта

4:30 мск — Пары, короткая программа

9:05 мск — Женщины, короткая программа

21 марта

4:30 мск — Пары, произвольная программа

10:00 мск — Мужчины, короткая программа

22 марта

6:00 мск — Танцы на льду, ритм-танец

11:30 мск — Женщины, произвольная программа

23 марта

6:30 мск — Танцы на льду, произвольный танец

11:30 мск — Мужчины, произвольная программа

24 марта

9:00 мск — Показательные выступления