Бойфренд Туктамышевой и #СвояЗагитова. Шутливые прозвища российских фигуристов

#СвояЗагитова/Алия(Арена) Загитова — Алина Загитова
- Олимпийская чемпионка
- Чемпионка Европы
- Победительница финала Гран-при
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
История прозвища. Алия Загитова появилась благодаря ошибке в СМИ. Паблик "ФЕГУРКА" такие вещи сразу подмечает и делает невероятно популярными.
У вымышленной фигуристки тут же появилась своя страница, где она регулярно переписывается с тренером Зохрой (в миру — Этери) Георгиевной и юниоркой Анастасией (на самом деле — Александра) Трусовой. Есть ещё и "сестра" Алии — Арена, история появления аналогичная.
Недавно родилось ещё одно прозвище — Своя Загитова, и у него даже появился соответствующий хештег. На этот раз яркая фраза удалась заслуженному и именитому тренеру и комментатору Татьяне Анатольевне Тарасовой. На юниорском чемпионате мира она объяснила отсутствие Этери Тутберидзе занятостью подготовкой к взрослому мировому первенству.
Шансы на ЧМ. Шутки остаются шутками, а Алина Загитова — олимпийской чемпионкой и сильнейшей российской фигуристкой. Учитывая сложность прыжкового контента, максимальные баллы и завоёванные титулы, именно Загитова — лидер сборной России и единственная фигуристка, способная, при прочих равных, соперничать с японками, особенно с Рикой Кихирой.
Софья Самохвалова — Софья Самодурова
- Чемпионка Европы
- Призёр этапов Гран-при
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
История прозвища. Банальная ошибка в материале СМИ, где фамилию Самодуровой написали несколько иначе, мгновенно была замечена. В Сети тут же появилось сообщение, что на чемпионат Европы едет неизвестная фигуристка.
Тогда сложно было представить, насколько вымышленная Самохвалова придётся по душе болельщикам и фигуристам. Несуществующей спортсменке тут же начали присваивать титулы чемпионки вселенной и записывать пятерные аксели в её технический арсенал. А когда серебряный призёр ЧЕ Александр Самарин и призёрка финала Кубка России в танцах на льду Бетина Попова стали передавать ей приветы, стало понятно: мем будет жить ещё долго.
Шансы на ЧМ. Самодурова пока не достигла вершин своей вымышленной тёзки, но первый сезон на взрослом уровне проводит очень стабильно. Именно отсутствие падений и качественное исполнение контента (не самого сильного даже в нашей сборной) могут помочь ей побороться за медали чемпионата мира, любая из которых определённо станет успешным завершением сезона.
Zhenya Medvedeva/Бабасян — Евгения Медведева
- Чемпионка мира и Европы
- Серебряная призёрка финала Гран-при и Олимпиады
Фото: © РИА Новости/Нина Зотина
История прозвища. Болельщики любят поиронизировать по поводу отъезда Евгении Медведевой в Канаду. Поскольку фигуристка часто пишет в социальных сетях на английском языке, это тоже стало предметом шуток. Соответствующая фан-страница Zhenya Medvedeva уже есть.
С Бабасян тоже всё просто, нет ничего обидного: это фамилия отца Медведевой, под которой она тренировалась в детстве, прежде чем взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.
Шансы на ЧМ. Медведева весь сезон пытается вернуть былую форму и в финале Кубка России наконец-то одержала первую победу, позволившую ей оказаться в Японии. В данный момент контент Евгении слабее, чем у Загитовой, а стабильность не на уровне Самодуровой, но вот в чём Медведева явно даст фору любому, так это в желании снова всё всем доказать.
Бойфренд Туктамышевой — Андрей Лазукин
Победитель финала Кубка России
Фото: © РИА Новости/Владимир Песня
История прозвища. Ни для кого не секрет, что фигуристы из группы Алексея Мишина Андрей Лазукин и Елизавета Туктамышева встречаются. В СМИ Лазукина стали называть не иначе как бойфрендом Туктамышевой просто потому, что в его карьере пока нет таких значимых достижений, как победы на чемпионате мира, Европы и в финале Гран-при, чем может похвастаться его звёздная девушка.
Лазукина и Туктамышеву это немного раздражало. Но Елизавета с присущей ей иронией отнеслась к ситуации и стала называть себя Гёрлфренд Лазукина.
Шансы на ЧМ. Лазукин никогда не выступал на турнирах такого калибра. Да и на этот попал случайно — из-за травмы Максима Ковтуна. Борьбы за медали от Лазукина никто не ждёт, главное — стабильный прокат и место в десятке. Попадание в пятёрку станет для фигуриста уже серьёзным шагом вперёд.
Представлять российское мужское фигурное катание на чемпионате мира Лазукин будет не один. В команде ещё — Александр Самарин и Михаил Коляда. И если Самарин поводов для шуток пока не давал, то про нестабильные прокаты Коляды шутить уже устали.
Шансы на ЧМ. Формально лидер сборной сейчас — Самарин, но после второго места на чемпионате Европы он уступил Максиму Ковтуну пьедестал почёта на Универсиаде. Самая яркая победа Коляды в этом сезоне — первое место по итогам короткой программы на ЧЕ. А вот дальше был провал в произвольной, оставивший Михаила без медалей европейского чемпионата. Всё это говорит о том, что наши фигуристы очень нестабильны, а потому совершенно непредсказуемы. Если кому-то из них удастся попасть в тройку лучших на чемпионате мира, это будет успех.
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Сайтама, Япония.
20 марта
- 4:30 мск — Пары, короткая программа
- 9:05 мск — Женщины, короткая программа
21 марта
- 4:30 мск — Пары, произвольная программа
- 10:00 мск — Мужчины, короткая программа
22 марта
- 6:00 мск — Танцы на льду, ритм-танец
- 11:30 мск — Женщины, произвольная программа
23 марта
- 6:30 мск — Танцы на льду, произвольный танец
- 11:30 мск — Мужчины, произвольная программа
24 марта
9:00 мск — Показательные выступления
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