Зобнин не поможет сборной России в матчах против Бельгии и Казахстана

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Зобнин не поможет сборной России в матчах против Бельгии и Казахстана

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Фото: twitter.com/@TeamRussia

25-летний полузащитник травмировался ещё в матче чемпионата России, из-за чего и не сможет сыграть в первых встречах отборочного турнира на чемпионате Европы.

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник Роман Зобнин остаётся в Москве и не поможет команде в предстоящих матчах с Бельгией и Казахстаном в отборочном турнире на Евро-2020. Причиной стал перелом третьей пястной кости правой кисти, который он получил в игре с "Зенитом".

Отметим, что уже сегодня сборная отправится в Бельгию, где 21 марта сыграет с "красными дьяволами". 24 марта в Астане подопечные Станислава Черчесова будут противостоять команде Казахстана.

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