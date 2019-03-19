Зобнин не поможет сборной России в матчах против Бельгии и Казахстана

25-летний полузащитник травмировался ещё в матче чемпионата России, из-за чего и не сможет сыграть в первых встречах отборочного турнира на чемпионате Европы.

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник Роман Зобнин остаётся в Москве и не поможет команде в предстоящих матчах с Бельгией и Казахстаном в отборочном турнире на Евро-2020. Причиной стал перелом третьей пястной кости правой кисти, который он получил в игре с "Зенитом".

Проведённые тесты показали невозможность интенсивной физической контактной борьбы в ближайшее время. В связи с этим футболист остаётся в Москве, где в ближайшее время будет выполнено оперативное лечение.

Роман, здоровья!

2/2 — Сборная России (@TeamRussia) 19 марта 2019 г.

Отметим, что уже сегодня сборная отправится в Бельгию, где 21 марта сыграет с "красными дьяволами". 24 марта в Астане подопечные Станислава Черчесова будут противостоять команде Казахстана.