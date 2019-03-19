Дюков и Колобков посетили тренировку сборной России в Новогорске

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Дюков и Колобков посетили тренировку сборной России в Новогорске

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Фото: © РФС 

Президент РФС Александр Дюков и министр спорта РФ Павел Колобков посетили тренировку национальной команды по футболу в Новогорске, а также отдельно пообщались с главным тренером Станиславом Черчесовым.

— Атмосфера в команде бодрая. Все понимают, что впереди важный турнир. Задача — завоевать путёвку и сыграть на Евро-2020,сказал журналистам Дюков.

В свою очередь Колобков сказал, что у Черчесова большой кредит доверия.

— Надеемся, в матче с Бельгией ребята покажут хороший результат и качественную игру. Видим, что Станислав Саламович уверен в своих силах. К нему есть большой кредит доверия,пояснил Колобков.

Напомним, уже сегодня наша команда отправится в Брюссель, где 21 марта сыграет со сборной Бельгии, а 24 марта российская сборная встретится с Казахстаном в Астане.

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