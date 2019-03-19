Допинг-офицеры проверили восемь игроков сборной России

Сегодня рано утром в расположение национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске, пришли инспекторы из РУСАДА.

Восемь футболистов сборной России сдали допинг-контроль. Об этом рассказал журналистам главный врач команды Эдуард Безуглов.

— Сегодня в 8:45 к нам в большом количестве прибыли инспекторы Российского антидопингового агентства. На допинг-контроль попали восемь футболистов. Всё прошло в штатном режиме. Нам скрывать нечего, на график работы это никак не повлияло, — рассказал журналистам Безуглов.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова на базе в Новогорске готовятся к матчам отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.

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