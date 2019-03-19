Диего Брандао пригрозил Камилу Гаджиеву. Причины конфликта?

Экс-боец UFC из Бразилии Диего Брандао пригрозил расправой президенту промоутерской компании Fight Nights Global Камилу Гаджиеву.

31-летний Диего Брандао (24-13-0) после ухода из UFC в январе 2017 года дебютировал в Fight Nights Global, выиграв экзотическим болевым приёмом в Дагестане у местной звезды Мурада Мачаева и повергнув в шок многотысячную армию горячих болельщиков "Душителя". В мае бразилец вновь неприятно удивил российских фанатов ММА, отправив в нокаут легендарного Венера Галиева на 39-й секунде боя. Но в сентябре 2017 года сказка Диего в России и, в частности, в организации FNG закончилась. Топовый ударник Ахмед Алиев оказался сильнее именитого южноамериканца, правда, до логического завершения тот поединок так и не дошёл… Брандао по ходу боя попросту покинул пределы клетки, тем самым получив дисквалификацию. В компании FNG, несмотря на скандальное поведение бойца, всё же продолжили рассчитывать на Диего, не разрывая с ним контрактных обязательств, но сам боец считает по-другому…

— Камил Гаджиев и Fight Nights Global — это плохие парни. Он говорит обо мне всякое, что я сумасшедший, но зачем удерживать меня после всех этих слов? — написал Диего в "Инстаграме". — Он говорит, что разрушит мою жизнь, а я говорю, что приеду в Россию и убью его!

Камил Гаджиев уже прокомментировал громкие слова темпераментного спортсмена.

— Переписка в соцсетях — это фейк, а не конфликт! Меня Брандао не разозлил и не напугал, а просто рассмешил. Он один из тех, кто сегодня чудит, а на завтра сам себе удивляется. Если говорить о деталях нашего контракта, то он рассчитан на два года и заканчивается в начале 2020-го. Никаких невыполненных обязательств по отношению к Брандао у FNG нет, — написал в своей соцсети Гаджиев.

По словам Гаджиева, совсем недавно Диего Брандао попросил у него $10 000 на личные нужды. Камил выполнил эту просьбу, переведя на счёт бразильца необходимую сумму абсолютно безвозмездно. Спустя некоторое время бойцу был предложен контракт на поединок, планируемый этим летом. Диего изначально согласился на бой, но потребовал авансом сумму в размере $50 000, необходимых для подготовки. Естественно, Брандао было отказано в выдаче аванса, так как ни в одном промоушене мира нет подобной практики. После этого бразилец решил связать свою дальнейшую судьбу с организацией АСА, тем самым нарушив все контрактные обязательства перед компанией FNG.