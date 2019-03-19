Иван Штырков подписал контракт с UFC

Непобеждённый российский боец Иван Уральский Халк Штырков подписал контракт с организацией UFC. Соглашение рассчитано на четыре поединка. Дебют 30-летнего спортсмена в "восьмиугольнике" планируется на июнь.

Иван Штырков (15-0-1) переступил порог клетки в ММА в июне 2015 года в рамках уральского промоушена Titov Boxing Promotion. До встречи с известным бразильским "гастролёром" Джеронимо Мондрагоном дос Сантосом Штырков набрал прекрасный рекорд 13-0, включая победу в "валидольном" сражении с ветераном UFC Антонио Бигфутом Силвой. Из остальной оппозиции перспективного атлета можно отметить других именитых ветеранов спорта: Джеффа Монсона, Рикко Родригеса и Сатоши Ишии.

В мае прошлого года Иван вышел на поединок против Мондрагона и, к удивлению многих экспертов ММА, не смог продолжить свою победную серию, довольствуясь ничьей. Хотя, по откровенным сообщениям пользователей соцсетей в Интернете, Уральский Халк и вовсе проиграл в этом бою…

Позже Иван провёл ещё два поединка в ставшей родной организации RCC, нокаутировав Фабио Мальдонадо и поймав на армбар другого ветерана UFC Тиаго Силву.

В американском промоушене Штырков планирует выступать в весовой категории до 93 кг, где чемпионом является один из самых выдающихся бойцов современности Джон Джонс. Уральскому Халку вполне по силам навести шороху в полутяжёлом дивизионе UFC, но самый главный вопрос, который волнует хейтеров и поклонников россиянина: удастся ли Ивану проходить на отлично бесконечные допинг-тесты USADA?