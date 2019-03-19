Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира

В одной разминке с олимпийской чемпионкой выступят Евгения Медведева и Рика Кихира.

Стал известен порядок выступлений в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова попала в последнюю разминку и теперь выступит после всех своих конкуренток.

Седьмая разминка традиционно получилась самой сильной по составу: сюда поместили всех представительниц страны — хозяйки соревнований, россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, а также фигуристку из США Брэди Теннелл. Чемпионка Европы Софья Самодурова выступит в шестой разминке.

Чемпионат мира по фигурному катанию.

Сайтама, Япония.

Женщины, короткая программа.

20 марта, 9:05 мск.

Шестая разминка

29. Габриэль Дэйлман (Канада)

30. Лим Ын Су (Южная Корея)

31. Мэрайя Белл (США)

32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

33. Лорин Лекавалье (Франция)

34. Софья Самодурова (Россия)

Седьмая разминка