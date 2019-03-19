Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира

Стал известен порядок выступлений в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова попала в последнюю разминку и теперь выступит после всех своих конкуренток.
Седьмая разминка традиционно получилась самой сильной по составу: сюда поместили всех представительниц страны — хозяйки соревнований, россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, а также фигуристку из США Брэди Теннелл. Чемпионка Европы Софья Самодурова выступит в шестой разминке.
Чемпионат мира по фигурному катанию.
Сайтама, Япония.
Женщины, короткая программа.
20 марта, 9:05 мск.
Шестая разминка
- 29. Габриэль Дэйлман (Канада)
- 30. Лим Ын Су (Южная Корея)
- 31. Мэрайя Белл (США)
- 32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
- 33. Лорин Лекавалье (Франция)
- 34. Софья Самодурова (Россия)
Седьмая разминка
- 35. Каори Сакамото (Япония)
- 36. Брэди Теннелл (США)
- 37. Сатоко Мияхара (Япония)
- 38. Евгения Медведева (Россия)
- 39. Рика Кихира (Япония)
- 40. Алина Загитова (Россия)
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