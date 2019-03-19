Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира

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Загитова последней покажет короткую программу на чемпионате мира

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

В одной разминке с олимпийской чемпионкой выступят Евгения Медведева и Рика Кихира.

Стал известен порядок выступлений в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Олимпийская чемпионка из России Алина Загитова попала в последнюю разминку и теперь выступит после всех своих конкуренток.

Седьмая разминка традиционно получилась самой сильной по составу: сюда поместили всех представительниц страны — хозяйки соревнований, россиянок Алину Загитову и Евгению Медведеву, а также фигуристку из США Брэди Теннелл. Чемпионка Европы Софья Самодурова выступит в шестой разминке.

Чемпионат мира по фигурному катанию.

Сайтама, Япония.

Женщины, короткая программа.

20 марта, 9:05 мск.

Шестая разминка

  • 29. Габриэль Дэйлман (Канада)
  • 30. Лим Ын Су (Южная Корея)
  • 31. Мэрайя Белл (США)
  • 32. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
  • 33. Лорин Лекавалье (Франция)
  • 34. Софья Самодурова (Россия)

Седьмая разминка

  • 35. Каори Сакамото (Япония)
  • 36. Брэди Теннелл (США)
  • 37. Сатоко Мияхара (Япония)
  • 38. Евгения Медведева (Россия)
  • 39. Рика Кихира (Япония)
  • 40. Алина Загитова (Россия)

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