Новый онлайн-канал ФК "Зенит"— бессмысленный и провальный. Но за ним будущее

Z+ выглядел так плохо, что это было даже хорошо. За три дня до первого из больших матчей весны "Зенит" объявил, что игру со "Спартаком" покажут бесплатно на новом интерактивном онлайн-канале Z+. Это выглядело очень странно ещё на стадии идеи — телетрансляцию убрали с федерального "Матч ТВ" на платный "Матч Премьер", а теперь у него отнимали зрителей через сервис, доступ к которому предоставляли после регистрации.

Акт 1

Трансляцию матча с собственными комментаторами предваряла программа в студии Z+ — Мария Командная (единственная русская девушка, работавшая на американском FOX Sports) общалась с гостями. Первой была фигуристка Елизавета Туктамышева. С ней ведущая выбирала самого красивого футболиста матча, загадывала ребусы про Маркизио и разговаривала о предпочтениях ("Ты за "Зенит", то есть за нормальных людей?" — обычный вопрос для зенитовского медиа).

Дальше Туктамышева устанавливала мировой рекорд — двойной флип, тройной тулуп и четверной аксель, которые оказались коктейлем, шубами и фото Витселя. Когда Лиза держала в руках снимки Акселя, из-за кадра к ней выбежал ютуб-блогер и ведущий Первого канала Евгений Савин. Действие застыло, потому что все трое явно не знали, как им друг с другом взаимодействовать.

Акт 2

После блока с футбольной тактикой, где хватало ада, шоу перетекло в баттл Москвы и Санкт-Петербурга. В студию позвали Артемия Лебедева, который не любит футбол, и Сергея Шнурова, а по скайпу подключили урбаниста Илью Варламова. И если до этого момента эфир выглядел сырым, недоделанным и непрописанным, то после начался тотальный ад. Лебедев уверенно перечислил минусы Питера, а Шнур включился по полной: сравнил Москву с вагиной (а Петербург — с мужским членом), отметелил слово "водолазка" и сообщил, что питерцы мочатся в парадных для отпугивания москвичей. Всё это, разумеется, матом. На тезисе с вагиной Командная захныкала и закрыла лицо пиджаком, но затем собралась и включилась в беседу — естественно, тоже с матом. Маша работала на Первом, ВГТРК и "Матче", вела жеребьёвку ЧМ-2018 с Гари Линекером, и ей совсем не шли обсценная лексика и фразы вроде "Поребрик — ##### [ерунда] какая-то".

Мнение Василия Конова

На мой взгляд, использование ненормативной лексики в эфире, который могут смотреть дети, недопустимо. А это всё-таки был общедоступный эфир, неконтролируемый. А вот сравнивание Москвы и Петербурга с половыми органами — это за гранью здравого смысла Василий Конов

Акт 3

В перерыве показали стендап-комика Антона Борисова, съевшего сырое мясо, после игры экс-тренер "Анжи" и женской сборной России Григорян подвёл тактические итоги матча, а затем Командная с Савиным закончили эфир тёплыми словами и дружескими объятиями.

Ощущения

Претензий масса. У режиссёров постоянно подвисала графика для игр с гостями, ведущей говорили задания для героев в наушник, она общалась с редакторами прямо в эфире и теряла нужную камеру, потому что ей не подсказывали, куда смотреть.

Все скетчи выглядели абсолютно не связанными друг с другом — фигурное катание перетекало в глубинные смыслы футбольной тактики, оттуда — в урбанистику и сравнение двух городов и потом в непонятно откуда взявшуюся идею с поеданием сырого мяса. Почему это делал стендап-комик? Почему Командной сразу не сказали про мат? Почему сценарий прописали так ужасно, топорно и поверхностно? Зачем записали странное видеообращение Александра Гудкова, которое назвали каминг-аутом (шоумен признался, что болеет за "Торпедо")?

Мнение Алексея Игонина

Естественно, ненормативная лексика недопустима ни в каком качестве. Я считаю Шнура талантливым человеком, но эти вещи во многом принижают его талант. Понимаю, хайповая тема, но перебарщивать не стоит. Понять бы вообще идеологию канала и передачи. Алексей Игонин

А дальше что?

Команда "Зенит-ТВ", которая делает самые крутые ролики в русском футболе, сразу открестилась от Z+, долго молчали в пресс-службе и руководстве клуба. Автор идеи — Игорь Порошин, известный пишущий журналист и бывший креативный директор "России 2". Он уже встречался с президентом "Зенита" Александром Медведевым и получил гарантии, что онлайн-канал будет жить и после скандального эфира. Если коротко: главе питерского клуба понравилось, что Z+ получил столько внимания в медиа, но следующие выпуски будут мягче.

Вероятно, для Интернета такой уровень спортивной аналитики приемлем. Люди ищут в "Ютубе" свободы, которой не хватает в телевизоре, и получают её. Скучное обсуждение схем и голов можно найти на "Матч ТВ", а борзого шоу про спорт в России сейчас нет. Проблема лишь в том, что Z+ выглядит сырым неэфирным пилотом. Авторам нужно добавить тонкости и смыслов, и тогда всё взлетит. Но это не точно.