Дзюба поздравил Кокорина фразой "С днём рождения, Хрю"

Сегодня, 19 марта, футболист Александр Кокорин отмечает 28-й день рождения. Никаких торжеств в СИЗО по этому поводу не будет. Сам футболист скромно выразил надежду на праздничный торт и отметил, что не ждёт никаких подарков.
В "Инстаграме" Кокорина с праздником поздравила супруга Дарья Валитова. Она рассказала, что сегодня видела мужа через стекло и выразила надежду, что он скоро вернётся к семье.
Своего коллегу по "Зениту" поздравил нападающий Артём Дзюба.
Не остался в стороне и сам клуб.
Александру Кокорину — 28! С днём рождения! pic.twitter.com/WbmInP7mPv— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 марта 2019 г.
Напомним, что суд в очередной раз продлил арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля. Однако ещё в феврале адвокаты подали апелляцию. О том, что дело Кокорина и Мамаева затянулось, говорил и полузащитник российской сборной Александр Головин. Фёдор Смолов заявляет, что, если бы он был с Кокориным и Мамаевым в день их хулиганских выходок, этого бы не случилось.
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