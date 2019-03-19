ХК "Авангард" связал отставку Назарбаева с разгромным поражением "Барыса"

Читайте также

ХК "Авангард" связал отставку Назарбаева с разгромным поражением "Барыса"

120

Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Нина Зотина/Михаил Климентьев

В твиттере российского хоккейного клуба появилась запись о резонансном заявлении президента Казахстана.

Накануне омский "Авангард" крупно переиграл астанинский "Барыс" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Российский клуб в "Твиттере" связал собственную победу со счётом 5:0 с сегодняшним заявлением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке.

Назарбаев возглавлял республику с момента получения ею независимости, то есть без малого 30 лет. Нынешний срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

"Барыс" уступает в серии "Авангарду" со счётом 1:2. Борьба за путёвку в полуфинал будет продолжаться, пока одна из команд не одержит четыре победы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×