ХК "Авангард" связал отставку Назарбаева с разгромным поражением "Барыса"

В твиттере российского хоккейного клуба появилась запись о резонансном заявлении президента Казахстана.

Накануне омский "Авангард" крупно переиграл астанинский "Барыс" в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Российский клуб в "Твиттере" связал собственную победу со счётом 5:0 с сегодняшним заявлением президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке.

Нет, мы все понимаем, серьёзный счёт, эмоции, но чтобы прямо уходить... 😱 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 19 марта 2019 г.

Назарбаев возглавлял республику с момента получения ею независимости, то есть без малого 30 лет. Нынешний срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

"Барыс" уступает в серии "Авангарду" со счётом 1:2. Борьба за путёвку в полуфинал будет продолжаться, пока одна из команд не одержит четыре победы.