СКА одержал третью победу над "Локомотивом" в Кубке Гагарина

В Западной конференции прошли четвёртые матчи серий 1/4 финала Кубка Гагарина.
СКА в Ярославле со счётом 3:1 обыграл местный "Локомотив" и увеличил преимущество в серии (3-1).
Армейцы в середине первого периода открыли счёт — отличился Роман Рукавишников.
Вот и гол!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 марта 2019 г.
Отдельно отметим качественный трафик на ярославском пятаке!#ЛОКСКА pic.twitter.com/vuoZYKUFvc
Во втором отрезке встречи команды голов не забили. На 13-й минуте заключительного периода СКА получил численное преимущество, которое реализовал Давид Рундблат с передачи Хафизуллина.
Спустя две минуты третья шайба побывала в воротах ярославцев: Максим Карпов в воздухе переиграл Илью Коновалова — 0:3.
Раз засчитано - давайте смотреть.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 марта 2019 г.
Это гол имени Карпова!#ЛОКСКА pic.twitter.com/7F0JYQgVRY
"Локомотив" неплохо смотрелся всю игру, но забросить ярославцам удалось только на последней минуте третьего периода — гол на счету Михаила Беляева.
СКА одержал третью победу в противостоянии и повёл в серии (3-1). Армейцы находятся в шаге от полуфинала Кубка Гагарина. Напомним, серии играются до четырёх побед. Следующая игра пройдёт 21 марта в Санкт-Петербурге.
В параллельном матче ЦСКА праздновал упех, переиграв московское "Динамо" — 2:1.
Усилиями Юусо Хиетанена динамовцы вышли вперёд в конце первого периода, великолепно разыграв позиционную атаку.
У Хиетанена было полно времени, чтобы сделать всё как надо.#ДИНЦСК | #КубокГагарина pic.twitter.com/tT1vUy7jgb— КХЛ (@khl) 19 марта 2019 г.
Бело-голубые прилично смотрелись два периода, не давая армейцем сделать главное — забросить шайбу. Все старания динамовцев рухнули в третьем периоде. На пятой минуте Константин Окулов сравнял счёт, а победную шайбу за 25 секунд до конца основного времени матча забросил армеец Мэт Робинсон — 1:2.
Мэт Робинсон! За 25 секунд до конца!#ДИНЦСК | #КубокГагарина pic.twitter.com/YWjBztFFBk— КХЛ (@khl) 19 марта 2019 г.
ЦСКА, как и СКА, повёл в серии (3-1). Следующий матч команды сыграют 21 марта на домашней арене ЦСКА.
Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала
- "Локомотив" — СКА — 1:3 (в серии 1-3)
- "Динамо" — ЦСКА — 1:2 (в серии 1-3)
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