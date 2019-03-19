СКА одержал третью победу над "Локомотивом" в Кубке Гагарина

Армейцы повели в серии (3:1) и в следующем матче могут оформить выход в полуфинал турнира.

В Западной конференции прошли четвёртые матчи серий 1/4 финала Кубка Гагарина.

СКА в Ярославле со счётом 3:1 обыграл местный "Локомотив" и увеличил преимущество в серии (3-1).

Армейцы в середине первого периода открыли счёт — отличился Роман Рукавишников.

Вот и гол!

Отдельно отметим качественный трафик на ярославском пятаке!#ЛОКСКА pic.twitter.com/vuoZYKUFvc — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 19 марта 2019 г.

Во втором отрезке встречи команды голов не забили. На 13-й минуте заключительного периода СКА получил численное преимущество, которое реализовал Давид Рундблат с передачи Хафизуллина.

Спустя две минуты третья шайба побывала в воротах ярославцев: Максим Карпов в воздухе переиграл Илью Коновалова — 0:3.

"Локомотив" неплохо смотрелся всю игру, но забросить ярославцам удалось только на последней минуте третьего периода — гол на счету Михаила Беляева.

СКА одержал третью победу в противостоянии и повёл в серии (3-1). Армейцы находятся в шаге от полуфинала Кубка Гагарина. Напомним, серии играются до четырёх побед. Следующая игра пройдёт 21 марта в Санкт-Петербурге.

В параллельном матче ЦСКА праздновал упех, переиграв московское "Динамо" — 2:1.

Усилиями Юусо Хиетанена динамовцы вышли вперёд в конце первого периода, великолепно разыграв позиционную атаку.

Бело-голубые прилично смотрелись два периода, не давая армейцем сделать главное — забросить шайбу. Все старания динамовцев рухнули в третьем периоде. На пятой минуте Константин Окулов сравнял счёт, а победную шайбу за 25 секунд до конца основного времени матча забросил армеец Мэт Робинсон — 1:2.

ЦСКА, как и СКА, повёл в серии (3-1). Следующий матч команды сыграют 21 марта на домашней арене ЦСКА.

Кубок Гагарина. Запад. 1/4 финала