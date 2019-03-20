Бельгия лишилась лучшего бомбардира перед матчем против России

Нападающий Ромелу Лукаку не сможет помочь своей команде на старте отбора к Евро-2020 из-за травмы ноги.

Сборная Бельгии по футболу продолжает нести потери перед игрой отборочного цикла Евро-2020 против сборной России. Местный телеканал RTL Sport сообщил, что лучший бомбардир в истории национальной команды Ромелу Лукаку покинул расположение сборной. У форварда команды "Манчестер Юнайтед" после МРТ было диагностировано повреждение ноги.

В этом сезоне Лукаку забил 15 голов за МЮ. При этом за время выступлений в сборной Бельгии он уже успел стать лучшим бомбардиром всех времён с 43 голами, хотя нападающему всего 25 лет.

Ранее бельгийцы из-за травм лишились также полузащитника Муссы Дембеле и защитника Томы Мёнье.

Матч Бельгия — России пройдёт в Брюсселе 21 марта, начало в 22:45 по московскому времени.