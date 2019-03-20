Квята признали одним из лучших пилотов Гран-при Австралии

Согласно данным телеметрии, лучше россиянина был только новичок Williams Джордж Рассел.

На официальном сайте "Формулы-1" появились данные телеметрии по итогам первой гонки сезона — Гран-при Австралии. Компьютерные данные, анализирующие пилотаж гонщиков, говорят о том, что лучшим в Гран-при стал Джордж Рассел из Williams. А вторым по уровню пилотажа признали гонщика Toro Rosso Даниила Квята.

Квяту поставили 9,2 балла за работу с педалью газа, 10 — за работу рулём, 7,8 — за работу на торможениях, 3,7 — за прохождение поворотов и 6,1 — за агрессивность. Общая оценка — 7,3. При этом "десятка" Квята за работу рулём — это лучшая оценка среди всех гонщиков, принимавших участие в Гран-при.

Кроме того, появились оценки гонщикам от авторитетных автоспортивных изданий. Журналисты оценили пилотаж Квята на уровне четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который занял четвёртое место на Гран-при Австралии.

В дебютной гонке после возвращения в "Формулу-1" Квят сумел финишировать на десятом месте и заработать одно очко. Российский пилот Toro Rosso по ходу гонки отыграл несколько позиций и сумел удержать позади Пьера Гасли из материнской команды Red Bull.

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