Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Президент США пригласил команду "Вашингтон Кэпиталз" по случаю их победы в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп договорился о визите в Белый дом хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году столичный коллектив впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Капитан команды Александр Овечкин будет присутствовать на встрече.

— Мы узнали об этом только сегодня, так что я даже не знаю, что сказать. Я взволнован. Визит в Белый дом — это классно, — приводит слова Овечкина Washington Post.

С Трампом у Овечкина заочно хорошие отношения. Президент США публично хвалил игру капитана "Вашингтона" в чемпионском сезоне, а также дарил Владимиру Путину майку хоккеиста. При этом Овечкин заявлял, что не собирается игнорировать встречу с Трампом, и выразил надежду, что она поможет наладить отношения между Россией и США.

Однако не все игроки "Вашингтона" воодушевлены приглашением в Белый дом. Два хоккеиста уже отказались встречаться с Трампом. Темнокожий форвард Деванте Смит-Пелли, как и многие игроки НБА, обвинил Трампа в расизме. Друга поддержал также другой игрок "Кэпиталз" Бретт Коннолли.

Встреча Трампа с командой НХЛ запланирована на 25 марта.