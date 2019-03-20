Пока лучшая! Загитова уверенно выиграла короткую программу на чемпионате мира

Две другие представительницы России тоже вошли в десятку лучших: у Евгении Медведевой четвёртое место, у Софьи Самодуровой — девятое.

На чемпионате мира по фигурному катанию началось самое захватывающее зрелище — борьба за медали в женском одиночном катании. Россию в нём представляют три звезды этого вида спорта: Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и действующая чемпионка Европы Софья Самодурова.

И первой из российских спортсменок выступала как раз чемпионка Старого Света Софья Самодурова, для которой и этот чемпионат мира, и вообще этот сезон являются дебютными на взрослом уровне. Ученица Алексея Мишина за это короткое время успела создать себе репутацию крайне стабильной фигуристки, которая не допускает падений.

Короткую программу на первом в своей жизни Самодуровой тоже удалось исполнить безошибочно. Её оценка — 70,42. Однако поскольку контент Софьи не самый мощный среди участниц ЧМ, она оказалась позади Мэрайи Белл (71,26) из США, Ын Су Лим (72,91) из Южной Кореи и Элизабет Турсынбаевой (75,96) из Казахстана, которая к тому моменту возглавляла протокол.

Однако все эти фигуристки выступали в шестой разминке, но концентрация претенденток на медали была запредельной в последней, седьмой. Первой удар по конкуренткам нанесла действующая чемпионка Японии Каори Сакамото, заработавшая за короткую программу 76,86 и опередившая Турсынбаеву почти на целый балл.

Американка Брэди Теннел и ещё одна японка Сатоко Мияхара заняли места рядом с Софьей Самодуровой: Теннел на одно ниже, Мияхара на одно выше.

Затем на льду появилась Евгения Медведева и выдала свой лучший прокат в текущем сезоне. Двукратная чемпионка мира и Европы оправдала доверие Федерации после не самого лучшего сезона и абсолютно чисто откатала свою короткую программу и набрала 74,23 балла, отправившись на промежуточное третье место.

Предпоследней выступала чемпионка Четырёх Континентов и победительница Финала Гран-При Рика Кихира. И тут случилась главная неожиданность всей короткой программы. Японка не сумела исполнить фирменный тройной аксель, за счёт которого она обычно превосходит конкуренток. Эта досадная ошибка отправила её лишь на шестое место: зрители были в шоке.

Закрывала программу соревнований действующая Олимпийская чемпионка Алина Загитова. Для неё постолимпийский сезон тоже даётся не совсем просто. Были и победы на этапах Гран-при, но случались и досадные поражения, например, на чемпионате России. Однако ученица Тутберидзе безупречно исполнила все элементы своей программы, набрала блистательные 82,08 балла, не только возглавив итоговый протокол, но и значительно оторвавшись от конкуренток.

На втором месте оказалась японка Каори Сакамото, промежуточную тройку лидеров замкнула ещё одна подопечная Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Борьба за медали развернётся 22 марта в 11:30 по московскому времени, когда участницы чемпионата мира представят свои произвольные программы.