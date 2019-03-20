Прядкин, грязная арена и самолёты. Сборная России провела тренировку в Бельгии

Лайф с места события рассказывает о тренировке нашей команды в Бельгии перед стартом отбора на Евро-2020.

Сборная России по футболу провела тренировку на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе перед первым матчем отборочного турнира на чемпионат Европы против Бельгии. Команда тренировалась в полном составе.

Традиционно занятие началось с наставлений Станислава Черчесова. Затем игроки приступили к разминке, которая проходила в противоположной стороне от журналистов, чтобы вспышки камер не отвлекали футболистов. Однако можно было понять, что настроение у команды отличное. Игроки во время занятия улыбались и смеялись.

Занятие команда проводила под присмотром Сергея Прядкина, который прилетел на важный матч сборной.

Стоит отметить, что сама арена не произвела впечатления. Сиденья на трибунах очень грязные. Подготовят ли их к завтрашнему дню — вопрос.

Во время тренировки несколько раз над стадионом низко пролетели самолёты. Их шум немного отвлёк игроков и собравшихся журналистов.

Журналистов пустили только на первые 15 минут занятия, а дальше команда тренировалась в закрытом от посторонних глаз режиме.

Напомним, что матч Бельгия — Россия состоится завтра, 21 марта. Начнётся встреча в 22:45 по московскому времени.