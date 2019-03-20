Черчесов — о травмах бельгийцев: Уважаем своих соперников и желаем им здоровья

Главный тренер сборной России по футболу на официальной пресс-конференции рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече с Бельгией.

Наставник российской сборной Станислав Черчесов отметил, что его команда хорошо знакома со своим противником.

— Определённую информацию по игрокам сборной Бельгии мы имеем, провели тестик даже уже, чтобы завтра быть свежими. Понимаем, что из себя представляет эта сборная. Сегодня ещё у нас будет теория. Есть идеи, которые завтра хотим воплотить в жизнь, — сказал журналистам Станислав Саламович. — Знаем, что многие бельгийские игроки получили травмы. Мы всех соперников уважаем и желаем здоровья. Топ-игроков мы хотя бы знаем, а вот молодых — не очень. Может, кто-то из них выйдет и преподнесёт всем нам сюрприз.

Помимо этого, Черчесов рассказал о связке в середине поля, которую завтра будет пробовать.

— Не знаю, можно ли подобрать сюда слово "придумывать", но определённые связки мы попробовали. Завтра всё увидите. Сыграют те игроки, которые больше всего подходят и хорошо взаимодействуют друг с другом, — пояснил он.

Также Черчесов заявил, что уже определился с позицией вратаря, но конкретизировать не стал.

Прядкин, грязная арена и самолёты. Сборная России провела тренировку в Бельгии.