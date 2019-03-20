Черчесов — о травмах бельгийцев: Уважаем своих соперников и желаем им здоровья

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Черчесов — о травмах бельгийцев: Уважаем своих соперников и желаем им здоровья

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Главный тренер сборной России по футболу на официальной пресс-конференции рассказал о подготовке команды к предстоящей встрече с Бельгией.

Наставник российской сборной Станислав Черчесов отметил, что его команда хорошо знакома со своим противником.

Определённую информацию по игрокам сборной Бельгии мы имеем, провели тестик даже уже, чтобы завтра быть свежими. Понимаем, что из себя представляет эта сборная. Сегодня ещё у нас будет теория. Есть идеи, которые завтра хотим воплотить в жизнь, — сказал журналистам Станислав Саламович. — Знаем, что многие бельгийские игроки получили травмы. Мы всех соперников уважаем и желаем здоровья. Топ-игроков мы хотя бы знаем, а вот молодых — не очень. Может, кто-то из них выйдет и преподнесёт всем нам сюрприз.

Помимо этого, Черчесов рассказал о связке в середине поля, которую завтра будет пробовать.

Не знаю, можно ли подобрать сюда слово "придумывать", но определённые связки мы попробовали. Завтра всё увидите. Сыграют те игроки, которые больше всего подходят и хорошо взаимодействуют друг с другом, — пояснил он.

Также Черчесов заявил, что уже определился с позицией вратаря, но конкретизировать не стал.

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