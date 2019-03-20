Черчесов развёл руками после вопроса о влиянии на игроков через агента

Главный тренер сборной России заявил, что не следит за тем, что про него пишут и говорят.

Несколько дней назад известный футбольный комментатор и журналист Василий Уткин в очередном выпуске своего блога намекнул, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов через своего агента может влиять на футболистов. Наставника национальной команды спросили об этом напрямую. После этого вопроса на пресс-конференции перед игрой с Бельгией тренер лишь развёл руками, как передаёт корреспондент Лайфа из Брюсселя.

— Что могу ответить? Я реально об этом не знаю. Уже 2,5 года все пишут и пишут, я не читал и не смотрел. То говорят, что я Дзюбу выгнал. То пишут, что Габулов — мой родственник, что я его министром сделал. Ну большой я человек, что поделать, — с иронией парировал Черчесов.

Напомним, что матч против сборной Бельгии пройдёт 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 по московскому времени.