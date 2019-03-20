Дзюба: Бельгия — фаворит матча, но у всех есть слабые места

Капитан сборной России стал участником предматчевой пресс-конференции, где ответил на вопросы журналистов.

На официальной встрече главного тренера сборной России Станислава Черчесова и капитана команды Артёма Дзюбы с журналистами больше всего вопросов досталось первому. Станислав Саламович даже обратился к представителям СМИ: "Ну спросите вы уже Дзюбу, а то он, как охранник мой, сидит молча".

Журналистов же интересовал главный вопрос: как Артём справляется с давлением, которое опять оказывается на него из-за отсутствия голов.

— Привыкаю к новой для себя роли. Надеюсь, справлюсь с этим. Напрягает ли меня вся эта ситуация? Это больше вас напрягает, чем меня. Конечно, я понимаю, что нападающий должен забивать, но мой клуб набирает очки, и пока у нас всё хорошо. Никакого давления я не испытываю, — заявил Дзюба.

Припомнили Дзюбе и его слова, что на чемпионате мира он болел за сборную Бельгии. Форвард сразу же объяснился.

— Я не болел на чемпионате мира за сборную Бельгии, а переживал за неё. Переживал конкретно за Витселя. Мы же с ним играли долго. Понимаем, что бельгийцы — фавориты этой встречи, но у каждой команды есть слабые места, и именно на них мы и будем давить, — сказал Дзюба. — В таких матчах, как с Бельгией, хочется участвовать и показывать свои лучшие качества. Скорее бы уже начался этот матч!

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